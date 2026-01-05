"اتحاد الغرف السياحية": البيوت السياحية منتج جديد يساعد في زيادة مدة الإقامة بالقاهرة

18 حجم الخط

أكد حسام الشاعر، رئيس اتحاد الغرف السياحية، أن مشروع تطوير منطقة نزلة السمان يمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المحلي لتحويل المناطق التراثية إلى مقاصد سياحية جاذبة.

مشروع تطوير منطقة نزلة السمان

وأوضح الشاعر، أن المنطقة كان قد صدر لها قرارات إزالة في وقت سابق، إلا أنه تقدم بطلب ومقترح بفكرة لتطويرها وتحويلها إلى مقصد سياحي متكامل، وهو ما وافق عليه رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات لمناقشة آليات التطوير، أعقبها صدور قرار رسمي من رئيس الوزراء بتطوير المنطقة، لتتحول اليوم إلى واجهة سياحية مشرفة، وهو ما ظهر بوضوح خلال احتفالات العام الجديد.

وأضاف أن عملية التطوير تتم بالاستعانة باستشاريين متخصصين، بهدف الحفاظ على الطابع التراثي للمنطقة وتحويلها إلى مقصد سياحي على غرار مناطق تاريخية مشابهة في المغرب وإيطاليا، تعتمد على البيوت السياحية، لافتًا إلى أن قرارات مجلس الوزراء ووزارة السياحة أسهمت في تحويل عدد كبير من المنازل إلى بيوت سياحية مرخصة.

وأشار الشاعر إلى أن أهالي نزلة السمان كان لهم دور محوري في نجاح التجربة، حيث قاموا بتجميع مساهمات مالية للمشاركة في تحمل تكلفة إضاءة منطقة الهرم، في تعبير واضح عن وعي المجتمع المحلي بأهمية السياحة كرافد رئيسي للدخل.

افتتاح المتحف المصري الكبير وتطوير نزلة السمان

وأكد أن تطوير المنطقة يستهدف زيادة مدة إقامة السائح، خاصة بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، موضحًا أن الهدف هو رفع متوسط الإقامة من 3 ليالٍ إلى أسبوع أو أكثر، مشيرًا إلى أن نزلة السمان تُعد من أفضل المناطق لتفعيل هذا المنتج السياحي، بما ينعكس إيجابًا على زيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.

وأوضح الشاعر أن أهالي المنطقة يعملون في مجال السياحة منذ عقود، ويسعون لاستثمارها بما يخدم تنمية السياحة وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، لافتًا إلى وجود شريحة من السائحين تفضل الإقامة في البيوت السياحية بدلًا من الفنادق التقليدية من فئة الأربع والخمس نجوم، لما توفره من تجربة معايشة حقيقية للتراث والمكان والإنسان.

وأضاف أنه اقترح على وزير السياحة والآثار إطلاق مسمى «الإقامة المنزلية» على هذا النمط من السياحة، وهو ما تفاعل معه الوزير بإصدار قرار يحدد ضوابط شقق الإجازات، مشيرًا إلى أن المنطقة تضم حاليًا نحو 4 آلاف غرفة سياحية.

وحول تكلفة التطوير وملامحه الأساسية، أكد الشاعر أن رئيس الوزراء شدد أكثر من مرة على أن تطوير المنطقة لا يعني إزالتها، وأن أي منازل سيتم هدمها سيتم إعادة بنائها مرة أخرى بشكل يليق بالتجربة السياحية، لافتًا إلى أن الاستشاري الذي تولى تطوير منطقة الفسطاط يعمل حاليًا على إعداد المخطط العام لتطوير نزلة السمان، على أن يتولى الأهالي تنفيذ المشروع بالتعاون الكامل مع الدولة.

إنشاء شركة متخصصة لتولي أعمال إنشاء وتطوير البنية الأساسية

وكشف الشاعر عن اقتراح بإنشاء شركة متخصصة لتولي أعمال إنشاء وتطوير البنية الأساسية، ومتابعة الصيانة والنظافة وتشجير المنطقة، مؤكدًا أن المقترح قيد الدراسة حاليًا داخل مجلس الوزراء.

وشدد على أهمية منح مزيد من التسهيلات في المطارات المصرية لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين، خاصة خلال الفترة المقبلة.

وعن توقعاته لحركة السياحة خلال عام 2026، قال حسام الشاعر: إن مصر حققت رقمًا قياسيًا في 2025 باستقبال 19 مليون سائح، متوقعًا زيادة بنسبة 15% خلال عام 2026، مؤكدًا أن هدف الوصول إلى 30 مليون سائح بات قريبًا جدًا، لكنه يتطلب تضافر جهود الحكومة والوزارات والجهات المعنية كافة لاستمرار زيادة معدلات النمو بالعام الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.