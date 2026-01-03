18 حجم الخط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، فتح التقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2026، والتي تقرر فتح باب التقديم لها بداية من غد الأحد الموافق 4 يناير.

شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2026

وكشفت وزارة التضامن عن شروط التقديم في مسابقة الأم المثالية لعام 2026، والتي تتضمن ما يلي:

بالنسبة للأم الطبيعية أو لابن من الأشخاص ذوي الإعاقة

- أن يكون لها قصة عطاء متفردة.

- الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل.

- ألا يزيد عدد الأبناء على 3 أبناء، ويُستثنى من هذا الشرط المحافظات الحدودية، وهي «شمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومطروح، والبحر الأحمر وأسوان».

- أن يكون جميع الأبناء والبنات حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات، ويُستثني الابن ذو الإعاقة ذهنيا وغير القابل للتعليم.

- أن يكون أحد الأبناء للأم لابن من ذوي الإعاقة متميزًا في أحد المجالات «الرياضية- العلمية - الفنية».

- أهمية تقدير التعليم للأبناء، حيث سيتم تفضيل الأعلى درجة في التعليم.

- تفضيل الأم العاملة، مرض الزوج، الأرملة، المطلقة.

- أهمية تشجيع الأبناء على العمل الخاص أو إدارة وتنفيذ المشروعات الصغيرة.

- المشاركة المجتمعية والتطوعية والنشاط البارز في خدمة المجتمع والبيئة.

- دمج أحد الأبناء في المجتمع، خاصة إذا كان من الأبناء من ذوي الإعاقة.

بالنسبة للأم لأسرة بديلة كافلة

- هي الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب» في منزلها مع أطفالها البيولوجيين.

- أو الأم التي لم يسبق لها الزواج «الآنسة».

- أو زوجة الأب التي قامت برعاية أبناء الزوج، أو الخالة، أو العمة، أو الجدة.

- يستلزم أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي.

- المساواة بين جميع الأبناء داخل الأسرة بالتعليم والصحة والمعاملة.

- إعطاء الأبناء من الاهتمام والحب والحنان القدر المناسب الذي أتاح لهم حياة نفسية واجتماعية سليمة.

- أن تكون فترة الرعاية الأطول للابن البديل.

- أن يكون لدى الأسرة الكافلة للابن البديل أطفال بيولوجيين.

- في حالة زوجة الأب يوجد بالأسرة أبناء إلى جانب أبناء الزوج.

- تفضل الأسرة التي وصل الابن البديل أو ابن الزوج إلى الدرجة الأعلى في المراتب العلمية.

