استدرجها لحضور حفل، قرارات عاجلة ضد المتهم باغتصاب سيدة في البدرشين

​​​​​تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة مع المتهم بالاعتداء جنسيا على سيدة داخل مسكنه في البدرشين، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، وأمرت بعرض السيدة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن إصابتها.

تفاصيل اتهام سيدة لشخص بالاعتداء عليها

البداية كانت بتقدم سيدة ببلاغ لمركز شرطة البدرشين، اتهمت فيه شخصا حددت هويته، بالاعتداء الجنسي عليها داخل مسكنه، وذكرت أنه استدرجها بحجة حضور حفل بصحبة آخرين بمسكنه، وفور وصولها هددها واعتدى عليها.

القبض على المتهم بالاعتداء على سيدة

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وجارى إجراء التحريات لكشف ملابسات الاتهام، والتأكد من حقيقة الواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

عقوبة هتك العرض فى القانون

نصت المادتان (268) و(269) من الباب الرابع بقانون العقوبات، على أن يُعاقب بالسجن المشدد، كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) "الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة"، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يُحكم بالسجن المؤبد.

