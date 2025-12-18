الخميس 18 ديسمبر 2025
أخبار مصر

الوطنية للانتخابات تبطل نتيجة لجنتين فرعيتين بالأهرام والعمرانية

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
أعلن  المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال نتيجتي لجنتين فرعيتين رقمي 40 التابعة للدائرة التاسعة مقرها قسم الأهرام، و49 التابعة للدائرة السابعة مقرها قسم العمرانية لما شابها من عيب جوهري أثر في مشروعية إجراءات الفرز مع استبعاد بطاقات التصويت لهاتين اللجنتين دون أن يؤثر ذلك على الدائرة الانتخابية التابع لها كل منهما. 

وأجريت الانتخابات في 30 دائرة انتخابية موزعة على 10 محافظات، بإجمالي 58 مقعدًا يتنافس عليها المرشحون داخل 2372 لجنة فرعية، فيما يبلغ عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت 16 مليونًا و43 ألفًا و297 ناخبًا.

وجاءت الدوائر الملغاة في المحافظات على النحو التالي:

الوادى الجديد:

قسم الخارجة

 

مركز الداخلة والفرافرة

 

أسوان:

قسم أول أسوان

 

مركز النوبة

 

مركز إدفو

 

الأقصر:

قسم الأقصر

 

مركز القرنة

 

مركز إسنا

 

الإسكندرية:

قسم أول المنتزه

 

المنيا:

قسم أول المنيا

 

مركز مغاغة

 

مركز أبو قرقاص

 

مركز ملوى

 

مركز دير مواس

 

الجيزة:

قسم الجيزة

 

مركز البدرشين

 

قسم بولاق الدكرور

 

قسم العمرانية

 

قسم الأهرام

 

قسم أكتوبر

 

مركز منشأة القناطر

 

البحيرة:

مركز المحمودية

 

مركز حوش عيسى

 

مركز الدلنجات

 

مركز كوم حمادة

 

سوهاج:

مركز البلينا

 

أسيوط:

قسم أول أسيوط

 

مركز القوصية

 

مركز أبوتيج

 

الفيوم:

مركز سنورس

