مباحثات تجارية بين مصر وكندا لزيادة الاستثمارات بين البلدين

استقبل الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف –  رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري، رضوان مكيديش – المستشار التجاري الكندي الجديد بالقاهرة، وجوزيف تادرس المستشار التجاري الأول وعلياء سالم بالمكتب التجاري الكندي بالقاهرة، وذلك في ضوء متابعة موضوعات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، فضلا عن حضور المستشار التجاري شريف عرفان رئيس المكتب التجاري المصري في مونتريال افتراضيا من خلال خاصية الفيديو كونفرانس.

وأكد الشريف أن هذا الاجتماع يأتي في توقيتٍ هام في ظل التغيرات التي تشهدها الساحة التجارية والاستثماريّة العالمية، وتطلعه لاستغلال تلك التغيرات للنهوض بالعلاقات الاقتصادية والتجارية الاستثمارية المصرية الكندية للمستوى الذي يتناسب مع اقتصاد البلدين.

وأشار رئيس التمثيل التجارى إلى أن عدد الشركات الكندية أو الشركات التي يوجد بها مساهمات كندية يتجاوز ٧٧٩ شركة في مصر حتى فبراير عام ٢٠٢٥ بإجمالي استثمارات بلغت نحو 1.7 مليار دولار أمريكي، وتتمثل أبرز مجالات الاستثمارات الكندية في مصر في قطاعات: البترول والغاز، البتروكيماويات، التعدين، الاتصالات، السياحة وبعض مجالات الخدمات والتعليم، وتستهدف مصر زيادة الاستثمارات الكندية في مصر إلى 2.2 مليار دولار خلال عام ٢٠٢٦.

وفي هذا السياق، أوضح الشريف أن جهاز التمثيل التجاري المصري يعمل حاليًا على إعداد خطة متكاملة لزيادة ومضاعفة حجم التجارة والاستثمار بين مصر وكندا خلال المرحلة المقبلة، تعتمد على تعظيم الاستفادة من مزايا الاتفاقيات التجارية، والترويج للفرص الاستثمارية ذات الأولوية في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وسلاسل الإمداد، والصناعات التصديرية. وأضاف أن الخطة تستهدف أيضًا تعزيز الشراكات بين مجتمع الأعمال في البلدين، وجذب المزيد من الشركات الكندية للاستثمار في السوق المصري والاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي وقدراته التنافسية كبوابة رئيسية لنفاذ المنتجات والخدمات إلى الأسواق الإقليمية.

من جانبه، أكد المستشار التجاري الكندي بالقاهرة – أن مصر تعتبر نقطة جذب استثمارية بسبب موقعها الاستراتيجي كبوابة للوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط، وأن هناك توجها لوضع آلية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري  بين البلدين وتفاهم بشأن دعم تنظيم بعثات تجارية وزيارات متبادلة لتعزيز التعاون وتحديد فرص استثمارية جديدة.

 شارك في الاجتماع كل من: الوزير المفوض التجاري/ الزهراء أحمد – مدير إدارة شئون الأمريكتين، الوزير المفوض التجاري / علاء البيلي مدير ادارة شئون الترويج للاستثمار والوزير المفوض التجاري/ نشوى صلاح نائب مدير ادارة الأمريكتين، والمستشار التجاري/ هيثم قاسم، والدكتورة  إيمان زهران – الباحث الاقتصادي بإدارة شئون الأمريكتين بالتمثيل التجاري المصري.

