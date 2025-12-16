التصريح بدفن جثة عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مصنع بأكتوبر

18 حجم الخط

صرحت نيابة الجيزة بدفن جثة عامل لقي مصرعه داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشف شهود العيان أن المتوفى لقي مصرعه صعقا بالكهرباء خلال أداء عمله، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا.

وكلفت النيابة بإجراء معاينة لموقع الحادث، كما تم استدعاء مدير المصنع لسماع أقواله، وبيان وجود شبهة إهمال من عدمه، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل مصرع عامل داخل مصنع

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع شخص داخل مصنع بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن عامل خلال أداء عمله أصيب بصعق كهرباء، ليلقى مصرعه في الحال.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.



دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيًّا أو ميتًا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

