الثلاثاء 16 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال القطري في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

سعر الريال القطري
سعر الريال القطري
18 حجم الخط

سعر الريال القطري، شهد سعر الريال القطري حالة من الاستقرار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 16 ديسمبر 2025.

اقرأ التالي: سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم

وتستعرض “فيتو” سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 13.00  جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر 

وسجل سعر الريال القطري في بنك مصر 12.28 جنيه للشراء، و 13.04  جنيه للبيع.

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الأهلي المصري

وسجل سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري نحو  12.03 جنيه للشراء، و13.04 جنيه للبيع.

الريال القطري العملة الرسمية لدولة قطر

الريال القطري هو العملة الرسمية لدولة قطر، ويرمز لها بالرمز QAR، ويعرف أحيانًا بـ QR، حيث يتم إصدار الريال القطري من قبل مصرف قطر المركزي، ويستخدم في جميع المعاملات الاقتصادية داخل الدولة.

ويعود تاريخ الريال القطري إلى ما قبل اكتشاف النفط في قطر، حيث كانت قطر في البداية تستخدم عملات مختلفة تشمل الروبية الهندية والدرهم البحريني، ولكن بعد اكتشاف النفط في الخمسينيات من القرن العشرين، بدأت قطر في إصدار عملتها الخاصة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية المتزايدة.

وفي عام 1966 تم إصدار الريال القطري لأول مرة بعد انفصال قطر عن البحرين، حيث كانت في البداية العملة مشتركة بين البلدين.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الريال القطري هو العملة الوطنية المستقلة.

الريال القطري 
الريال القطري، فيتو 

الفئات الورقية والمعدنية

الريال القطري يتوافر في فئات مختلفة من الأوراق النقدية والعملات المعدنية:

العملات الورقية:

5 ريالات: تتميز بلونها الأزرق، وتحمل صورة الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني، مؤسس الدولة الحديثة.

10 ريالات: باللون الأحمر، وتظهر فيها معالم بارزة من التراث القطري.

50 ريالًا: باللون الأخضر، وتعرض صورًا لمشاهد من الحياة القطرية.

100 ريال: باللون البني، مع صور متنوعة لرموز ثقافية.

500 ريال: باللون البرتقالي، وتعتبر من أعلى فئات العملة.

العملات المعدنية:
توجد عملات معدنية بفئات مختلفة مثل: 1 ريال، 50 درهمًا، و25 درهمًا، وكلها مصنوعة من المعادن مثل النيكل والنحاس.

الريال القطري في السوق

جدير بالذكر أنه يتم تداول الريال القطري في الأسواق المحلية والعالمية، وله حضور قوي في البورصات الخليجية.

كما يتم استخدامه بشكل واسع في السياحة الدولية نظرًا للازدهار الاقتصادي الذي تشهده قطر، بالإضافة إلى تنظيمها لمجموعة من الفعاليات الرياضية العالمية مثل كأس العالم 2022.

وشهد الريال القطري تطورات كبيرة منذ إصداره، بما في ذلك تحسين تصميماته وتطوير تقنيات الأمان فيه لمواكبة التطورات التكنولوجية في عالم العملات، حيث تمت إضافة عدد من الخصائص الأمنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي والبنوك المصرية البنك المركزى المصرى البنك الأهلى المصرى البنوك المصرية سعر الريال القطري في بنك مصر سعر الريال القطري في البنك سعر الريال القطري أمام الجنيه في بنك مصر سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزى سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك الاهلى المصرى سعر الريال القطري امام الجنيه سعر الريال القطري سعر الريال

مواد متعلقة

سعر الدينار الأردني في البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه بالبنك المركزي مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك بختام تعاملات اليوم

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار في بنك السودان المركزي (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم

أسعار الخردة بمختلف أنواعها مساء اليوم (آخر تحديث)

سعر الين الياباني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

الأكثر قراءة

موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وغوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا والقناة الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

سعر الخضار اليوم، انخفاض 14 صنفا أبرزهم البطاطس والليمون في سوق العبور

تعرف على أماكن لجان الدائرة الأولى في جولة إعادة انتخابات النواب ببورسعيد

النيابة تطلب تحريات المباحث حول حريق شقة سكنية في السلام

يتجاوز الـ 6 آلاف جنيه، شاهد لحظة إغماء فتاة عند سماعها سعر جرام الذهب

يعالج مرضاه بـ"سم النحل"، النيابة تحقق في انتحال موظف لصفة طبيب ببني سويف

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الثلاثاء 16- 12- 2025

تعرف على سعر القصدير اليوم الثلاثاء 2025.12.16

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين بالأسواق

تعرف على سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

محظورات امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، الإفتاء توضح حقوق الإنسان في الإسلام

عباقرة ولكن مجهولون.. الحسن الوزان رائد الجغرافيا والموسوعات الأفريقية

تفسير حلم هدم البيت في المنام وعلاقته بالسعى نحو بناء حياة أفضل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads