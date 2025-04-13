التفاصيل الكاملة للمرحلة الأولى من مترو الإسكندرية.. يمتد من أبو قير إلى محطة مصر.. يشكل نقلة نوعية في النقل الأخضر.. ويهدف إلى إلغاء المزلقانات

أعلنت وزارة النقل عن تقدم أعمال تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية، يخدم الأهالي من أبوقير إلى محطة مصر بالإسكندرية ويساهم في القضاء على التكدس.

أهمية تشغيل مترو الإسكندرية

وأوضحت وزارة النقل أن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث إن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة.

منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة

وقالت وزارة النقل إن المشروع سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية، كما سيساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية.

المناطق التي يخدمها مترو الإسكندرية

ويمتد المشروع بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية" منها 6.5 كم سطحي في المسافة من محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل على (20) محطة (6 سطحية -14 علوية).

الإنشاءات التي تمت في مترو الإسكندرية

وأوضحت وزارة النقل أنه جار تركيب الكمرات لكبارى المسار حيث تم تركيب الكمرات بين محطات المندرة والعصافرة، العصافرة وميامى، ميامى وسيدى بشر، سيدى بشر ومحمد نجيب، وجارى تركيب الكمرات بين محطتى المندرة والمنتزة، وكذا في منطقة المناورة قبل محطة أبوقير، وجارى تنفيذ أعمال الخوازيق والاعمدة للمسار العلوى لباقى المشروع، جاري تقدم أعمال الاساسات (الخوازيق والقواعد والاعمدة) لمحطات طوسون والعصافرة وكفر عبده وكذا تم بدء الاعمال بباقى المحطات.



وتابعت وزارة النقل أنه جارى تقدم أعمال التسوية والحفر والردم والأسوار فى ورشتي المشروع فى ابو قير وكفر عبده كما تم البدء فى أعمال مبنى ورشة العمرة الجسيمة بورشة كفر عبده.

كما يهدف المشروع أيضا إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.

وحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية في محطة مصر، ومع خط سكك حديد القاهرة /الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا، ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة.

تخفيض الإختناقات المرورية بالإسكندرية

من جانبه أكد وزير النقل أن المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك استيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض الاختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة ، كما يهدف إلى زيادة الطاقة القصوى للركاب من 2850 راكب/ساعة/إتجاه إلى 60.000 راكب/ساعة/اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ساعة إلي 100 كم/ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة.

ووجه الوزير لجان وزارة النقل المشكلة من عدد من قيادات هيئة الأنفاق والطرق والكباري وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي والمتواجدة بشكل دائم بالإسكندرية إلى جانب فرق العمل الموجودة بالمشروع بالتنسيق الدائم مع المحافظة والنواب وكافة الأجهزة المعنية بتقديم كافة الخدمات للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات لسرعة إنجاز المشروع لتحقيق حلم أهالي المحافظة الذي بدأ تنفيذه على ارض الواقع.

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