بدء موسم تصدير البرتقال رسميًا (صور)

أعلنت لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن بدء الموسم التصديري للبرتقال المصري رسميًا اعتبارًا من اليوم، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لعملية التصدير.

وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن فتح باب التصدير لكافة دول العالم يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على جودة المنتج المصري وسمعته العالمية، والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

وأعرب المجلس عن تمنياته بموسم تصديري ناجح لكافة الشركات المصدرة، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات الزراعية، ودعم تنافسية الحاصلات المصرية بالخارج، وتعظيم العائد من النقد الأجنبي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

ويُعد البرتقال المصري من أبرز المحاصيل التصديرية التي تحظى بطلب متزايد في العديد من الأسواق العالمية، نظرًا لجودته العالية وتنوع أصنافه وقدرته التنافسية.

