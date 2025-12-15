الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بدء موسم تصدير البرتقال رسميًا (صور)

بدء الموسم التصديري
بدء الموسم التصديري للبرتقال
18 حجم الخط

أعلنت لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عن بدء الموسم التصديري للبرتقال المصري رسميًا اعتبارًا من اليوم، وذلك وفقًا للضوابط والقرارات المنظمة لعملية التصدير.

وأكد المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن فتح باب التصدير لكافة دول العالم يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على جودة المنتج المصري وسمعته العالمية، والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية المطلوبة في الأسواق الخارجية.

 

وأعرب المجلس عن تمنياته بموسم تصديري ناجح لكافة الشركات المصدرة، بما يسهم في زيادة حصيلة الصادرات الزراعية، ودعم تنافسية الحاصلات المصرية بالخارج، وتعظيم العائد من النقد الأجنبي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

ويُعد البرتقال المصري من أبرز المحاصيل التصديرية التي تحظى بطلب متزايد في العديد من الأسواق العالمية، نظرًا لجودته العالية وتنوع أصنافه وقدرته التنافسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

للحاصلات الزراعية للبرتقال المصري التصدير

مواد متعلقة

وزير الزراعة يسلم جوائز مركز البحوث الثلاث للفائزين، ويقرر زيادة قيمتها بنسبة 50%

وزير الزراعة يطلق شراكة موسعة مع المجتمع المدني لمكافحة انتشار كلاب الشوارع

الأكثر قراءة

التشكيل الرسمي لمباراة الأردن والسعودية في نصف نهائي كأس العرب

المغرب يضرب الإمارات بثلاثية ويتأهل لنهائي كأس العرب

تشكيل مباراة المغرب والإمارات في نصف نهائي كأس العرب

كأس العرب 2025، المغرب يتقدم على الإمارات 1-0 في الشوط الأول

ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة رايو فاليكانو ضد ريال بيتيس

ما حكم نقض الوتر وكيفية الصلاة بعده؟ الإفتاء تجيب

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

قراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين في بيت الشعر العربي

خدمات

المزيد

انخفاض يصل لـ 11 جنيهًا في أسعار الكتاكيت والبط اليوم ببورصة الدواجن

أسعار البيض تقفز 6 جنيهات اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف دمشق المركزي اليوم الإثنين 15-12-2025

تعرف على سعر الين الياباني في البنوك المصرية اليوم الإثنين 15-12-2025

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده، ألقاب الإمام علي زين العابدين ومواقف من حياته

هل يجوز أن يؤم المصلين رجل كبير في السن يصلي جالسا؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads