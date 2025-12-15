وليد توفيق يحيي حفل رأس السنة في القاهرة

18 حجم الخط

يحيي المطرب اللبناني وليد توفيق حفل ليلة رأس السنة في القاهرة احتفالا بالعام الجديد 2026.

وليد توفيق يحيي حفل ليلة رأس السنة بالقاهرة

ومن المفترض أن يقدم وليد توفيق خلال حفل ليلة رأس السنة عدد كبير من أغانيه الشهيرة، والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

تكريم وليد توفيق في لبنان

ومن ناحية أخرى، كرم فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين اللبنانيين الفنان وليد توفيق في احتفالية النقابة الـ 75.

وقال وليد توفيق علي هامش حفل تكريمه:" دي نقابتنا الأولى منذ سنوات كثيرة، مؤكدا أنه طرح أغنيتين من ألبومه الجديد، ويستعد لطرح الأغنية الثالثة من كلمات نزار فرنسيس وأسمها أهل الوفا

أنت حبيبي أحد أغاني وليد توفيق

وكان المطرب اللبناني وليد توفيق طرح أحدث أغنياته “أنت حبيبي” من إنتاج شركة روتانا، عبر كافة تطبيقات الموسيقى.

وفي وقت سابق رد المطرب اللبناني وليد توفيقعلى الشائعات التي انتشرت، وزعمت وفاته بعد نقله للمستشفى بسبب أزمة صحية، والتي أثارت قلق الجمهور.

وليد توفيق يرد على شائعة وفاته

وقال وليد من خلال فيديو له عبر حسابه الشخصي على “إنستجرام” إنه بصحة جيدة، والأخبار التي انتشرت عبر السوشيال ميديا ليست صحيحة، مقدما الشكر لكل الفنانين الذين حرصوا على الاطمئنان على صحته.

