سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الدينار البحريني، شهد سعر صرف الدينار البحريني استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه بالبنك المركزي والبنوك المصرية، في ختام تعاملات اليوم الأحد الموافق 14 ديسمبر 2025.

وتستعرض «فيتو» سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي

سجل سعر الدينار البحريني في البنك المركزي المصري نحو 125.77 جنيها للشراء،   126.15 جنيها للبيع. 

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك قطر QNB 

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك قطر QNB بنحو  122.84 جنيها للشراء، 126.09 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في بنك مصر

وسجل سعر الدينار البحريني في بنك مصر نحو   125.19 جنيها للشراء،  126.13 جنيها للبيع.

الدينار البحريني العملة الرسمية لمملكة البحرين

الدينار البحريني هو العملة الرسمية لمملكة البحرين، ويرمز له بالرمز (BHD)، ويصدره مصرف البحرين المركزي.

ويُعد من أقوى العملات على مستوى العالم، حيث يتمتع بقيمة مرتفعة وثبات نسبي أمام العملات الأجنبية.

تم إصدار الدينار البحريني رسميًا عام 1965 ليحل محل الروبية الخليجية التي كانت متداولة في المنطقة، وتم تقسيم الدينار إلى 1000 فلس.

ويُعتبر الدينار من العملات التي تعكس متانة الاقتصاد البحريني القائم على القطاعين المالي والنفطي، إلى جانب اهتمام الدولة بتنويع مصادر الدخل عبر قطاعات الصناعة والخدمات والسياحة.

الفئات الورقية والمعدنية

العملات الورقية:

نصف دينار: باللون البنفسجي الفاتح.

دينار واحد: باللون الأحمر، يحمل معالم تاريخية من البحرين.

خمسة دنانير: باللون الأخضر، وتُظهر رموزًا من التراث الوطني.

عشرة دنانير: باللون البني، وتحمل صورًا لمواقع ومعالم تنموية.

