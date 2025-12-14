الأحد 14 ديسمبر 2025
صفقة قوية، آية النادي تنضم لطائرة النادي الأهلي

آية النادي، فيتو
آية النادي، فيتو
وقعت آية النادي لاعبة منتخب مصر للكرة الطائرة للسيدات، على عقود الانتقال للنادي الأهلي، بعد رحلة احتراف في دوري الجامعات الأمريكي.

وكانت آية النادي قد تلقت عروضا احترافية من أندية مصرية أبرزها الأهلي والزمالك وسبورتنج، وجاء اختيارها بارتداء قميص القلعة الحمراء.

إضافة قوية

وتعد لاعبة المنتخب الوطني آية النادي إضافة قوية لفريق النادي الأهلي، في ظل سعيه للسيطرة على منصات التتويج المحلية والقارية في الكرة الطائرة سيدات.

آية النادي من أبرز اللاعبات في مصر حاليًا، إذ تشغل مركز الضاربة من مركز4.

مسيرة متنوعة

 وقد انطلقت مسيرتها في نادي الصيد، ثم الاحتراف في دوري الجامعات، لتعود إلى مصر عبر بوابة سبورتنج، قبل العودة مجددًا إلى أمريكا.

وكان فريق سيدات طائرة الأهلي قد توج الموسم الماضي ببطولتي الدوري الممتاز وكأس السوبر المصري، إلى جانب حصد فضية بطولة أفريقيا للأندية، بعد الخسارة أمام الزمالك في المباراة النهائية.

