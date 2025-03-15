أرشفة ورقمنة أعمال وجوائز الفنان الراحل أحمد راتب

انضمت لمياء راتب ابنة الفنان الراحل أحمد راتب لمبادرة ديجيتايزد لتوثيق وأرشفة أعماله بالتعاون مع خالد حميدة الرئيس التنفيذي للشركة.

وقدم الفنان الراحل أحمد راتب أكثر من 500 عمل فني ومنذ ظهوره الأول تنبأ له أساتذة الفن بمستقبل أيقوني وأولهم الفنان الراحل فؤاد المهندس.

أهم أعمال الفنان الراحل أحمد راتب

قدم راتب خلال مشواره الفني عدد كبير من الأعمال التي حفرت في تاريخ السينما من أبرزها مسرحية "سك علي بناتك" عام 1980" وفيلم "يارب ولد" عام 1984 والذي يعد من أهم الأفلام الكوميدية في حياته وفيلم "واحدة بواحدة" في نفس العام أيضًا والذي تسبب في زيادة قاعدة جماهيره بشكل كبير نظرًا للنجاح الساحق الذي حققه، وفيلم "الإرهاب والكباب" عام 1992 الذي شهد أزهي مراحل نضجه الفني وفيلم "الإرهابي" عام 1994.

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