خارج الحدود

الأمطار تتسبب في انهيار مبان مقصوفة بغزة وتخلف 8 شهداء بينهم أطفال

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، أن الساعات الماضية شهدت 12 حادثا لانهيار مبان مقصوفة سابقا بفعل الأمطار الغزيرة والرياح الشديدة، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين بينهم أطفال وإصابة آخرين، في حين لا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض في شمال القطاع.

وأضافت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن مئات آلاف النازحين في الخيام ومراكز الإيواء يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية بفعل الحرب الإسرائيلية وتدمير البنية التحتية.

وقالت الوزارة: إن غرف العمليات تلقت أكثر من 4,300 نداء استغاثة منذ بدء المنخفض، فيما تعمل طواقم الدفاع المدني والشرطة بالتعاون مع البلديات على إنقاذ المواطنين، رغم محدودية الإمكانات والمعدات المتهالكة.

وناشدت الوزارة المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية التحرك العاجل لإدخال مواد الإغاثة والإعمار، محذرة من أن ما يجري في بداية فصل الشتاء ينذر بكارثة إنسانية أكبر.

وفاة طفلة رضيعة في غزة بسبب البرد

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان اليوم الجمعة عن وفاة طفلة رضيعة في القطاع بسبب البرد.

وأمس الخميس قالت حركة حماس، إن قطاع غزة يعيش كارثة حقيقية بسبب المنخفض الجوي وغرق كل مراكز الإيواء بفعل الأمطار.

من جانبه، أكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن قطاع غزة يشهد أمطارا غزيرة وفيضانات تزيد من تفاقم الأوضاع الهشة.

عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة على غزة

 وشهدت مدينة غزة  أمس، غرق خيام النازحين مع بداية وصول المنخفض الجوي بيرون إلى قطاع غزة، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة، وذلك حسبما أفادت تقارير إخبارية.

وتسببت عاصفة رعدية صاحبتها أمطار غزيرة في غرق وتدمير عشرات الخيام التي تؤوي نازحين فلسطينيين في قطاع غزة.

وكشفت شهادات لنازحين أن خيامهم، تطايرت خلال اليومين الماضيين، جراء الرياح العاتية التي ضربت قطاع غزة.

معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر

كما تسببت الأمطار الغزيرة المصاحبة لبداية المنخفض الجوي، فجر الأربعاء، في غرق عشرات خيام النازحين المنتشرة في مناطق اللجوء بقطاع غزة، ما فاقم معاناة آلاف العائلات التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحماية من البرد والمطر.

وشهد القطاع هطول كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات الليل، أدت إلى غمر مساحات واسعة من تجمعات الخيام. 

وأظهرت مقاطع مصورة تدفق المياه إلى داخل أماكن الإيواء المؤقتة، متسببة في إتلاف المتعلقات الشخصية للنازحين وحرمانهم من المأوى المؤقت الذي بالكاد يقيهم قسوة الطقس.

