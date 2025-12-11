زيلينسكي يرفض مجددا سحب القوات الأوكرانية من دونيتسك

18 حجم الخط

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مجددا رفضه لسحب القوات الأوكرانية من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جمهورية دونيتسك الشعبية، وذلك في إطار خطة التسوية لأوكرانيا.

ونقلت وكالة أوكرينفورم عن زيلينسكي قوله للصحفيين يوم الخميس: "لا تزال لدينا نقطتين أساسيتين للخلاف: هما الأراضي في دونباس ومحطة زابوروجيه الكهروذرية. هذان الموضوعان اللذان نواصل مناقشتهما".



في وقت سابق من اليوم قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الولايات المتحدة أمضت أكثر من 30 ساعة في الأسبوعين الماضيين في الاجتماع والتفاوض مع الروس والأوكرانيين والأوروبيين.

وقبل ذلك أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خيبة أمله لعدم اطلاع فلاديمير زيلينسكي على مقترح السلام لتسوية النزاع الأوكراني.

و كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا تشترط، في إطار المباحثات الجارية حول خطة السلام، انسحابًا كاملًا للقوات الأوكرانية من كامل إقليم دونباس، معتبرًا أن هذا المطلب يمثل أحد أعقد نقاط الخلاف بين الجانبين.

واشنطن تقترح إنشاء منطقة اقتصادية حرة في أوكرانيا

وأشار زيلينسكي إلى أن الولايات المتحدة طرحت مقترحًا بإنشاء منطقة اقتصادية حرة في الجزء الذي قد تنسحب منه أوكرانيا في دونباس، بما يسمح بالإبقاء على مستوى من الإدارة الأوكرانية والرقابة الاقتصادية دون وجود عسكري مباشر.

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن أحدث مسودة للاتفاق تنص على تحديد قوام القوات الأوكرانية عند 800 ألف جندي فقط، في إطار محاولة لفرض توازن عسكري جديد ومنع سباق تسلح مستقبلي.

خطة السلام تضم 20 نقطة تشمل ضمانات أمنية وإعادة الإعمار

وذكر زيلينسكي أن خطة السلام المقترحة تتكون من 20 بندًا رئيسيًا تتعلق بالضمانات الأمنية، وأدوار الدول الضامنة، وآلية مراقبة التنفيذ، إضافة إلى اتفاقية شاملة لإعادة إعمار أوكرانيا بعد انتهاء الحرب.

