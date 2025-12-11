حملة ميدانية موسعة لضبط مخالفات شقق الإسكان الاجتماعي

18 حجم الخط

يواصل جهاز مدينة الشروق تنفيذ حملة ميدانية مكبرة تستهدف ضبط مخالفات شغل الوحدات السكنية داخل مناطق الإسكان الاجتماعي للتأكد من الالتزام الكامل بضوابط التخصيص وقواعد شغل وحدات الإسكان الاجتماعي.



وشهدت الحملة، التي تشارك فيها اللجنة المختصة وإدارة أمن الجهاز، المرور على عدد من العمارات والوحدات، حيث أسفرت أعمال الفحص عن رصد حالات شغل متعدّدة لوحدات بواسطة غير المالكين، في مخالفة صريحة لشروط وضوابط الإسكان الاجتماعي.



الإجراءات التي تم اتخاذها تحرير محاضر ضبط رسمية ضد الوحدات المخالفة وبدء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة طبقًا للوائح المنظمة وتوثيق المخالفات تمهيدًا لرفعها للجهات المختصة لاستكمال القرارات القانونية.



أكد المهندس بسام محمد فضل أن جهاز مدينة الشروق مستمر في تنفيذ هذه الحملات بشكل دوري ومتواصل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الوزارية، لضمان عدم استغلال الوحدات في غير الغرض المخصص لها، وحفاظًا على حقوق المواطنين الملتزمين المستحقين للدعم.



كما شدد رئيس الجهاز على أنه لن يتم التهاون مع أي حالة مخالفة، وأن أعمال المتابعة الميدانية ستستمر خلال الأيام المقبلة في مختلف قطاعات الإسكان الاجتماعي، لتحقيق الانضباط الكامل والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بروتوكول تعاون مع بنك "SAIB" لتعزيز التعاون بين الطرفين في مجال التمويل العقاري، وتوفير التمويل اللازم للمواطنين المتقدمين بإعلانات الصندوق من منخفضي ومتوسطي الدخل الذين تنطبق عليهم الشروط، وقام بالتوقيع كل من الأستاذة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والأستاذ/ أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك "SAIB".

وعقب توقيع بروتوكول التعاون، أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يسعى لتعزيز تعاونه مع القطاع المصرفي بما يعود بالنفع على مصلحة المواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكنية بالصندوق، مشددة أن بنك SAIB يعد شريكًا واعدًا للصندوق في مجال توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن بروتوكول التعاون الجديد يأتي بمثابة تجديد للبروتوكول الموقع ما بين الصندوق والبنك بتاريخ 1 سبتمبر 2020، حيث يهدف إلى توفير تمويل عقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل في حدود 1.5 مليار جنيه مصري، وهو ما يعزز من التعاون ما بين الطرفين في مجال التمويل العقاري.

ومن جانبه، صرح أفضل السيد نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـبنك saib، أن مشاركة البنك في مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لدعم منخفضي ومتوسطي الدخل يأتي فى إطار إستراتيجيته المستمرة لدعم خطط الدولة وتماشيًا مع رؤية مصر 2030، التي تهدف لتنمية الاقتصاد القومي ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا من المواطنين.

وأشار الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك SAIB إلى أن البنك يضع نشاط التمويل العقارى ضمن أولوياته من خلال دراسة الفئات الأكثر احتياجًا وتصميم برامج تمويل خاصة بهم لتلائم قدراتهم وتلبى احتياجاتهم، وذلك تماشيًا مع رؤية البنك المركزي المصري في هذا الصدد ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية.

كما أوضح أن البنك يستهدف من مشاركته فى تلك المبادرة مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق، وذلك بهدف توفير مسكن آمن لفئة محدودى الدخل، بالإضافة إلى إتاحة كافة التيسيرات للمواطنين، والتوسع والاستثمار فى منظومة التمويل العقاري والإسكان الاجتماعي.

وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.

شهد مراسم توقيع البروتوكول عددًا من المسئولين في الطرفين، وهم السيدة/ هالة غازي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والسيدة/ أمنية المعداوي، مديرعام الإدارة العامة للدعم، ومن جانب بنك "SAIB" حضر الأستاذ/ طارق عبده، نائب العضو المنتدب للبنك، وعدد من المسؤولين بالبنك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.