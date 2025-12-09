وزير الاستثمار: قطاع الأغذية والحاصلات الزراعية قاطرة قوية لنمو الاقتصاد

18 حجم الخط

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن قطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يمثلان "قطاعات رائدة" وقاطرة أساسية لنمو الاقتصاد المصري، نظرًا لتوافر الموارد الطبيعية والبشرية التي تمكنه من المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الوزير المفوض التجاري عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية، خلال افتتاح الدورة العاشرة لمعرض "فود أفريكا" والدورة السادسة لمعرض "باك بروسيس" 2025 المقام بالقاهرة.

وقال: إن "فود أفريكا" يمثل طفرة في الترويج التجاري وأن المعارض المتخصصة أصبحت من "أهم المنصات للترويج والتبادل التجاري"، وأن معرض "فود أفريكا" قد تحول إلى "معرض دولي هام" في المنطقة.

واستعرض الوزير مؤشرات نمو المعرض التي تؤكد أهميته الاستراتيجية كجسر للأسواق العالمية، حيث ارتفع عدد الشركات المشاركة في المعرض من 240 شركة في عام 2015 إلى أكثر من 1200 شركة في الدورة العاشرة لعام 2025.

منصة استراتيجية للتعرف على متطلبات الأسواق

وأشار إلى زيادة عدد الدول المشاركة من 25 دولة إلى أكثر من 45 دولة حاليًا وأن المعرض يمثل "نافذة" يرى من خلالها العالم "تطور وتنوع المنتجات المصرية".

وأوضح أن قوة القطاع تكمن في قدرته على التنوع والانتشار الجغرافي، مشيرًا إلى أن مصر تصدر حاليًا أكثر من 398 منتجًا زراعيًا وغذائيًا، تغطي نحو 167 دولة حول العالم.

وأكد الوزير على أن "فود أفريكا" ليس مجرد حدث للعرض التجاري، بل يمثل منصة استراتيجية للتعرف على متطلبات الأسواق الخارجية والاطلاع على أحدث الاتجاهات العالمية في جودة وسلامة الغذاء، فضلا عن نقل التكنولوجيا وتطوير المنتجات بما يتوافق مع المعايير الدولية وبناء شراكات استثمارية وتجارية مستدامة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

