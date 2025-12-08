زيادة في تراخيص الدراجات النارية وسيارات النقل خلال نوفمبر 2025

18 حجم الخط

تراخيص الدراجات النارية، كشف الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إجمالي تراخيص الدراجات النارية خلال شهر نوفمبر الماضي لعام 2025، والتي بلغت 34548 بإرتفاع 0.9%عن الشهر السابق.

إجمالي تراخيص الدراجات النارية خلال نوفمبر

وأوضحت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، أعداد التراخيص التي بلغت نحو 1431 دراجه نارية موديل 2022 و659 دراجه نارية موديل 2023 و1287 دراجه نارية موديل 2024 و17622 دراجه نارية موديل 2025 و13549 دراجه نارية موديل 2026.

إجمالي تراخيص السيارات النقل خلال نوفمبر

وأضاف التقرير الصادر الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، اجمالي تراخيص سيارات النقل التي بلغت عددها 3254 سيارة بارتفاع 28.4% عن الشهر السابق وجاءت بيانات التراخيص ان 47 سيارة نقل موديل 2022 و46 سيارة نقل موديل2023 و89 سيارة نقل موديل2024 و581 سيارة نقل موديل2024 و2491 سيارة نقل موديل 2026.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.