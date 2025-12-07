الإسكندرية تستضيف البطولة الأفريقية للمصارعة في 2026

18 حجم الخط

المصارعة، حصل الاتحاد المصري للمصارعة، على حق استضافة منافسات البطولة الأفريقية للكبار والشباب تحت 20 عاما والناشئين تحت 17 عاما، والمقرر لها شهر أبريل المقبل بالإسكندرية.

ومن المقرر أن تقام منافسات البطولة الأفريقية خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 3 مايو المقبل، في الإسكندرية بمشاركة عدد كبير من منتخبات القارة السمراء.

وأنهى المنتخب الوطني للمصارعة مشاركته مؤخرا في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 عاما، التي أقيمت في صربيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.

وحصد المنتخب الوطني للمصارعة ميداليتين خلال مشاركته في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 23 عاما، الأولى ذهبية من نصيب محمد حسن، والثانية برونزية حصدها اللاعب أدهم أيمن.

