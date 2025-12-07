زكريا الحجاوي، صنع نجومية محمد طه وأبو دراع وخضرة محمد خضر والسادات غدر به بسبب "العشم"

18 حجم الخط

زكريا الحجاوي..المداح الشعبى، عاشق المداحين وأكثر من عبر عن هموم المصريين فى كتاباته، هو أحب مصر وبرع فى الكتابة عنها، اكتشف المواهب من خلال جولاته في القرى والنجوع، صاحب فكرة دراسة الفنون الشعبية وتخصيص معهد لها وهو صاحب فكرة قصور الثقافة، له مقولة خالدة تقول: الثقافة تهدى الضال، وتذكر الغافل، وتملأ الناس معرفة، وتحيى أيامنا بالعلم، رحل فى مثل هذا اليوم 7 ديسمبر 1975.



ولد عاشق المداحين زكريا الحجاوي عام 1915 بمحافظة الدقهلية وعاش طفولته بين الصيادين من عائلته، حصل على جائزة الملك فؤاد وكانت أربعين جنيها بسبب حصوله على الترتيب الأول في الابتدائية على القطر، درس بمدرسة الفنون والصنايع الملكية، عمل وهو طالبا بمستشفى الحوامدية، لم يكمل دراسته، بسبب طرده من المدرسة بعد خطبة قدمها في ميكروفون المدرسة يقول فيها إن الشعب المصري في حاجة إلى بطاطين أكثر من حاجته إلى زعماء سياسيين، بعد أن اكتشف أن في عهدته بالمستشفى بطاطين مرت خمس سنوات دون أن يلتفت إليها أحد، وجاء شتاء سادسا فوزع البطاطين على الفقراء، ومصادفة قاموا بجرد العهدة، وتبين عدم وجودها، ونقلوه، ثم قام بمظاهرة ضد القوانين فأمر الملك فاروق بتحديد إقامته في بلدته المطرية.

زكريا الحجاوى مع زوجته خضرة خضر



عمل زكريا الحجاوى موظفا بمجلس مدينة الجيزة، ثم موظفا بنظارة الداخلية، لكنه استقال وسافر إلى الصعيد ليكون فرقة غنائية للموال الشعبي طاف بها الصعيد كله بصحبة مطربة الفن الشعبي وقتئذ "ناعسة المزاتية".

إنشاء مسرح السامر



ونظرا لعشقه للكتابة اتجه زكريا الحجاوى إلى العمل صحفيا في جريدة "المصري" سكرتيرا للتحرير، بعد قيام الثورة وتأسيس وزارة الثقافة أعجب بفكرة الأديب يحيى حقى وكان رئيسا لمصلحة الفنون، فاستعان به فى جمع التراث والفنون الشعبية، فكان صاحب فكرة إنشاء مسرح السامر والثقافة الجماهيرية لعرض أعمال المواهب الشابة الذين أصبحوا نجوما فيما بعد منهم فاطمة سرحان ومحمد طه وأبو دراع وخضرة محمد خضر، كما أسس فرقة الفلاحين للفنون الشعبية.

محاكمة قاع النهر أول أعماله



بدأ زكريا الحجاوى في كتابة القصة القصيرة وكانت أول إنتاجه قصة "محاكمة قاع النهر" ضمن مجموعته القصصية "نهر البنفسج"، وقدم للإذاعة العديد من الأعمال الدرامية منها أيوب المصري، أنس الوجود، ملاعيب شيحة، كيد النسا، كما قدم أول عمل مسرحي جمعه من التراث يحتوي على الرقص الشعبي باسم "آه يا ليل يا عين" الذي قدم بدار الأوبرا وظهر فيه الراقصة الاستعراضية نعيمة عاكف والراقص محمود رضا، وقدمت فى معظم بلاد العالم، وللسينما كتب قصة فيلم "أحبك يا حسن".

السادات يتنكر لزكريا الحجاوى



كانت هناك علاقة صداقة بين زكريا الحجاوى وانور السادات وكان عضوا حتى أنه أخفاه وهو هاربا فى بيته بالمطرية هروبا من تهمة اتهامه بمقتل أمين عثمان، وفجأة وقبل أيام من إصدار العدد الأول تفاجأ الحجاوي بقرار موقَّع باسم السادات معلقا على لوحة الاستعلامات بإيقاف زكريا الحجاوي عن العمل ومنع دخوله جريدة الجمهورية، وقيل إن السبب هو أنه كان ينادي السادات ـ الذي كان في أعلى درجات السلطة ـ باسمه مجردا أمام المحررين كصديق قديم.

كانت قهوة عبد الله بالجيزة عبارة عن صالون أدبى لـ زكريا الحجاوى ومجموعة من الأدباء والفنانين منهم محمود السعدني ومحمد عودة وحسن فؤاد وأحمد رشدي صالح، وطوغان وغيرهم وكان للمقهى رواد من زبائن المقهى الذين داوموا الى الاستماع الى الحجاوى وزملائه عن الشعر والموسيقى والأدب، ومن على المقهى أصدر الحجاوي مجلة الفن الشعبي على نفقة مجموعة من رواد المقهى، إلا أنها صودرت في أعدادها الأولى بسبب نشرها كتابا يتضمن الآراء السياسية للموسيقار سيد درويش.

زكريا الحجاوى



نتيجة للضغوط التي تعرض لها زكريا الحجاوى ومحاصرته بفصله من الثقافة الجماهيرية وحرمانه من الكتابة في الجمهورية ترك مصر وسافر الى قطر حيث عمل مع الكاتب الطيب صالح ــ مدير الإعلام فى قطر ــ وقضى هناك ثلاث سنوات ثم رحل مريضا، وشعر السادات بالذنب تجاهه فأمر بإعادة جثمانه إلى القاهرة وإقامة حفل لتأبينه بمسرح السامر حضره بنفسه، كما أطلق اسمه على مسرح السامر ومنحته الدولة وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وكذلك شهادة تقدير من أكاديمية الفنون.

