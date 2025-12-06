مطار فيلنيوس في ليتوانيا يعلق العمل بسبب بالونات في مجاله الجوي

18 حجم الخط

علق مطار فيلنيوس الدولي في ليتوانيا عملياته لعدة ساعات اليوم السبت بسبب ظهور بالونات في مجاله الجوي، وهي حادثة وصفها المطار بأنها جزء من "هجوم هجين" مزعوم من جانب بيلاروس.

وأفاد المطار عبر صفحته على فيسبوك أنه في السادس من ديسمبر الساعة 18:06 بالتوقيت المحلي (19:08 بتوقيت موسكو)، تم اكتشاف علامات ملاحية مميزة للبالونات في مناطق تشكل خطرا على الطيران، مما أدى إلى فرض قيود على المجال الجوي فوق المطار حتى الساعة 21:05 بالتوقيت المحلي (22:05 بتوقيت موسكو).

المطار يتهم بيلاروس صراحة بارتكاب "هجوم هجين" باستخدام هذه البالونات

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، اتهم المطار بيلاروس صراحة بارتكاب "هجوم هجين" باستخدام هذه البالونات. وجاء هذا الاتهام في سياق سلسلة من الحوادث المماثلة التي أدت إلى تعليق عمل المطار عدة مرات خلال الأسابيع الماضية.

في نهاية نوفمبر، أبلغ رئيس المركز الوطني الليتواني لإدارة الأزمات، فيلمانتاس فيتكاوسكاس، بأن مطار فيلنيوس قد أوقف عملياته عدة مرات سابقا بسبب ظهور بالونات يزعم أنها تحمل مهربات أو تجسس من بيلاروس.

وردا على هذه الحوادث، أعلنت حكومة ليتوانيا في 30 أكتوبر إغلاق الحدود البرية مع بيلاروس لمدة شهر حتى 30 نوفمبر، مع إمكانية تمديد الإغلاق. وتم السماح باستثناءات محدودة للدبلوماسيين والمواطنين المغادرين من بيلاروس من دول الاتحاد الأوروبي والناتو عبر معبر "ميدينينكاي"، بينما أغلق معبر "شالتشينينكاي" بالكامل. وتم إعادة فتح الحدود في 19 نوفمبر، قبل الموعد المحدد أصلا.

