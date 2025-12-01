الإثنين 01 ديسمبر 2025
نقيب الصحفيين يعلن موعد حفل جوائز مسابقة الصحافة المصرية

أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، موعد حفل  جوائز الصحافة المصرية، وأنها سيكون بعد عودة الزملاء من أداء فريضة الحج، ووعد بخروجه بشكل لائق، لافتا أن هذا كان مطلبا من عدد كبير من الزملاء.

كما أكد البلشي خلال الصالون الشهري بعنوان معركة الهوية وحماية الثوابت في عالم سريع التغيّر، أن الهوية ستظل جسر يربط بين ماضينا ومستقبلنا، والحفاظ على الهوية لا يعني الانغلاق على انفسنا، بل هي جزء من تراثنا وثقافتنا، والحفاظ عليها يعني الحفاظ على الأمة باكملها.

معركة الهوية 

وأضاف أننا في عالم متغير بشكل سريع، تبرز معركة الهوية كإحدى أهم المعارك التي تخوضها الأمم والمجتمعات للحفاظ على وجودها وخصوصيتها وطريقها الحضاري.

ومن المقرر أن يشهد الصالون توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة، الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة الدكتور أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف لشرح مناسك العمرة للزملاء المشاركين فى عمرة شهر ديسمبر، والمنشد محمود هلال، منشد الشارقة، ومديح لأبناء الطريقة البرهامية لإحياء أجواء الاحتفال بتوزيع تأشيرات العمرة، وتقديم الإعلامى الدكتور وليد الحسيني.

