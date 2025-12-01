قيادي بالوفد يكشف موعد إجراء التعديلات الجديدة على لائحة الحزب الداخلية

الإثنين 01 ديسمبر 2025
 كشف حسين منصور عضو الهيئة العليا لـ حزب الوفد عن موعد إجراء التعديلات الجديدة على لائحة الحزب الداخلية لافتا إلى أنها مطلب أساسى وبرنامج واضح لابد من إجراءه فى أقرب وقت وستكون بعد انتخابات رئيس الوفد.

انتخابات رئيس حزب الوفد 

وأضاف منصور لـ"فيتو" أنه لا يمكن الاستمرار على اللائحة التى توقع الريبة ما بين رئيس الحزب والهيئة العليا والحزب ولابد أن تكون الاختصاصات واضحة للجميع، موضحا إلى أن اللائحة الجديدة لابد وأن تحدد إختصاصات رئيس الوفد والمكتب التنفيذى والسكرتير العام والهيئة العليا ونواب رئيس الحزب والسكرتارية العامة وخاصة أن تحديد الاختصاصات أمر هام منعا للتضارب.

وتابع منصور، أن الغرض من العمل الحزبى هو الصالح العام وليس الصراع لافتا إلى إجراء التعديلات ستكون بعد إنتخابات رئيس الوفد الجديد مشيرا إلى أنه لا يصلح حاليا إجراء التعديلات وهناك موعد محدد للانتخابات.

وفى وقت سابق اصدر الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارًا جديدًا بشأن الإجراءات المنظمة لانتخابات رئاسة الحزب، شمل تحديد مواعيد تلقي طلبات الترشح وجدول الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين.

انتخابات رئاسة حزب الوفد 

ونص القرار على أن لجنة الانتخابات بالحزب تبدأ في تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الوفد، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 يناير 2026، يوميًا من الساعة الحادية عشرة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، ولمدة ستة أيام تنتهي يوم الخميس 8 يناير 2026.

ويشترط أن تُقدَّم الطلبات مرفقة بسيرة ذاتية مختصرة وسداد مبلغ مائة ألف جنيه كتأمين غير قابل للرد.

كما حدد القرار يومي السبت والأحد، 10 و11 يناير 2026، لتلقي الطعون والتظلمات، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين بعد نظر الطعون والتظلمات يوم الاثنين 12 يناير 2026 في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

وأكد الدكتور عبد السند يمامة أن القرار يعمل به اعتبارًا من تاريخه، في إطار حرص الحزب على إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن تقاليد حزب الوفد الديمقراطية العريقة.

