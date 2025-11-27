الخميس 27 نوفمبر 2025
حوادث

السجن 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من متهم عاطل، على الحكم الصادر ضده في قضية حيازة مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة البساتين، وقررت المحكمة تخفيف العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حاز أقراص الترامادول ومواد الاستروكس والهيروين بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت معلومات قد وردت إلى قسم شرطة البساتين تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة تبينت صحة المعلومات وتم تحديد مكان تواجده.

وبعد إعداد الأكمنة، نجحت قوة من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم داخل مسكنه، وعثر بحوزته على أكياس تحوي لفافات من الهيروين المخدر، وعدد من أقراص الترامادول، ومواد الاستروكس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، كما تم العثور بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول يستخدم للتواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي قدمته للمحاكمة حتى صدور الحكم الأخير من محكمة الاستئناف. 

الجريدة الرسمية