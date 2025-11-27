السجن 15 سنة لعاطل بتهمة الاتجار في المخدرات بالقاهرة

18 حجم الخط

قضت محكمة مستأنف جنايات القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من متهم عاطل، على الحكم الصادر ضده في قضية حيازة مواد مخدرة بدائرة قسم شرطة البساتين، وقررت المحكمة تخفيف العقوبة من السجن المؤبد إلى السجن المشدد لمدة 15 عامًا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم حاز أقراص الترامادول ومواد الاستروكس والهيروين بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكانت معلومات قد وردت إلى قسم شرطة البساتين تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، وبإجراء التحريات اللازمة تبينت صحة المعلومات وتم تحديد مكان تواجده.

وبعد إعداد الأكمنة، نجحت قوة من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم داخل مسكنه، وعثر بحوزته على أكياس تحوي لفافات من الهيروين المخدر، وعدد من أقراص الترامادول، ومواد الاستروكس.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، كما تم العثور بحوزته على مبلغ مالي وهاتف محمول يستخدم للتواصل مع عملائه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي قدمته للمحاكمة حتى صدور الحكم الأخير من محكمة الاستئناف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.