وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد مؤسسة "الحمل الصغير" بمدينة العبور

تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤسسة الحمل الصغير بمدينة العبور، حيث كان في استقبالها الدكتورة شيرين زقلمة عضو مجلس إدارة المؤسسة، والمهندس سامي أمين عضو مجلس إدارة المؤسسة.

واطلعت وزيرة التضامن الاجتماعي على الخدمات المقدمة داخل المؤسسة، والتي تتضمن بيت الحمل الصغير الذي يقدم خدمات الرعاية الاجتماعية لما يقرب من 88 طفلاً وطفلةً، يُقسَّمون إلى عائلات، كل بيت يقدم الرعاية لـ6 أبناء.

وتابعت الدكتورة مايا مرسي عددًا من الخدمات التي تُقدَّم للأبناء داخل المؤسسة، سواء من الناحية التعليمية أو الثقافية أو الفنية أو الرياضية، حيث تُقدَّم للأبناء دروسًا في الموسيقى، فضلًا عن الاهتمام بممارسة الرياضة، خاصةً اليوجا، كما أن هناك اهتمامًا بالجوانب النفسية من خلال مساعدة الأبناء في تفريغ شحنة غضبهم بطريقة صحيحة، وبناء ثقتهم في أنفسهم، خاصة أن القائمين على المؤسسة يسعون أن يكون كل طفل داخل البيت قوةً منتجةً مؤهلةً تأهيلًا سليمًا.

وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي جولة داخل أروقة المؤسسة المختلفة، كما التقت الأبناء في مختلف الأعمار أثناء ممارسة أنشطتهم المتنوعة سواء الثقافية أو الفنية أو الرياضية، فضلًا عن متابعتها للأماكن المتسعة داخل المؤسسة التي يمارس فيها الأبناء مختلف الأنشطة.

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بجودة الخدمات المُقدَّمة للأبناء داخل المؤسسة التي تُعد إحدى النماذج الإيجابية في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، وتهتم بكافة الجوانب الخاصة بالطفل، وهو ما يكون له عظيم الأثر على الأبناء.

