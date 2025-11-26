اليوم، قافلة طبية من "أسنان القاهرة" للكشف والعلاج لطلاب كليات القطاع الصحي بالقاهرة الأهلية

18 حجم الخط

تنظم جامعة القاهرة الأهلية تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق المكلف بأعمال رئيس الجامعة، قافلة طبية للكشف على طلاب القطاع الطبي، وذلك بالتعاون مع كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، وذلك في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء (26 نوفمبر) بمقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، بمتابعة الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشئون الأكاديمية، والدكتورة جيهان المنياوى عميدة كلية القطاع الصحي بالجامعة الأهلية.

مبادرات جامعة القاهرة للحفاظ على صحة الطلاب

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذه القافلة تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي تنفذها الجامعة للحفاظ على الصحة العامة لطلابها، والتي تضع صحتهم في مقدمة أولوياتها، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه القافلة الطبية للكشف على طلاب القطاع الصحي يعكس إيمان إدارة الجامعة بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، ويجب أن يتم دعمه صحيًا ونفسيًا، مؤكدًا مواصلة الجامعة تقديم المبادرات التي تضمن توفير بيئة جامعية آمنة لكافة الطلاب وتعمل على رفع مستوى وعيهم وإدراكهم بضرورة الحفاظ علي سلامة صحتهم.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، إلى أن هذه القافلة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب، وتقوم بتوقيع الكشف الطبي عليهم، كما تقدم نصائح وإرشادات وقائية وتوعية صحية ضرورية لهم من أجل الحفاظ علي صحة أسنانهم، مؤكدًا حرص الجامعة علي استمرار تنظيم مثل هذه القوافل التي تعزز من الدور المجتمعي للجامعة تجاه طلابها.

ومن جهتها، أوضحت الدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، أن القافلة الطبية التي تنظمها جامعة القاهرة الأهلية بالتعاون مع كلية طب الأسنان بالجامعة الأم، بإشراف الدكتورة شيرين عادل وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تستهدف إجراء فحوصات عالية الجودة للطلاب، وتقديم تقييمات طبية دقيقة ونصائح تخصصية حول صحة الفم واللثة والأسنان، مشيرًة إلى حق كل طالب في الحصول على الرعاية الصحية التي يستحقها، وأن تتاح له فرصة الاطمئنان على سلامته الصحية من خلال فرق طبية مؤهلة.

