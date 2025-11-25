الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عمل إجرامي يخدم الحوثي، وزير الداخلية اليمني يعلق على استهداف موكب محافظ تعز

وزير الداخلية اليمني
وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان
18 حجم الخط

أدان وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، بقوة الهجوم الدموي الذي استهدف موكب محافظ تعز، النائب نبيل شمسان، ووصفه بأنه “عمل إجرامي” يهدف إلى “خدمة ميليشيا الحوثي وزعزعة أمن واستقرار المحافظة”، وفق تغريدة من حساب الداخلية اليمنية على موقع "X".

إطلاق النار على موكب شمسان

جاءت تصريحات الوزير بعد إطلاق النار على موكب شمسان، في منطقة نجد البَرْد على طريق جبلي بمحافظة لحج المجاورة لتعز، ما أسفر عن مقتل خمسة من مرافقيه وجرح آخرين، بحسب بيان رسمي لمحافظة تعز.

في اتصال هاتفي مع المحافظ نبيل شمسان، عبّر اللواء حيدان عن قلقه العميق، وأكد أن الأجهزة الأمنية ستلاحق منفّذي الهجوم وتقديمهم للعدالة.

تعزيز التنسيق مع القوات العسكرية 

بحسب تقرير من موقع “يمن الآن”، فإن الوزير يسعى إلى كشف الجناة وتعزيز التنسيق مع القوات العسكرية في محاور تعز لضمان أمن المحافظة.

من جانبها، أوضحت قيادة محافظة تعز، في بيان، أن الهجوم يُعد جزءًا من مخططات “عناصر مسلحة خارجة عن القانون” لا تخدم سوى الحوثيين، في محاولة “تقويض هيبة الدولة واستقرار المواطنين”.

هذا الهجوم يأتي في سياق استمرار التوترات الأمنية في محافظة تعز، التي تعاني من صراع مسلح بين القوات التابعّة للحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.

إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد

وتجدر الإشارة إلى أن اللواء إبراهيم حيدان هو وزير الداخلية منذ ديسمبر 2020، ويشغل منصبه في حكومة مجلس القيادة الرئاسي المعترف به دوليًا.

من جانب آخر، أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة تعز بشدة “المحاولة الإجرامية” التي وصفتها بـ “الغادرة والجبّانة”، مشيرة إلى أن هذا الاعتداء هدفه زرع الفوضى وتقويض السكينة العامة في المجتمع.

وفي تعليق أمني، قال ركن أركان حرب محور تعز، العميد عبد العزيز المجيدي، إن الهجوم يعكس “إصرار الميليشيات الحوثية على التصعيد” واستهداف القيادات المدنية والعسكرية.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني ستلاحق المهاجمين بالأسلوب القانوني المناسب.

ختامًا، تشكّل هذه الحادثة تحديًا أمنيًا كبيرًا للحكومة المعترف بها شرعيًا، في ظل الحاجة إلى ضبط الساحات المتوترة وتعزيز الاستقرار في تعز، إحدى المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية في الصراع اليمني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الداخلية اليمني اللواء الركن إبراهيم حيدان الهجوم الدموي موكب محافظ تعز محافظة تعز

مواد متعلقة

اليمن يعلن إجراءات تقشفية صارمة على سفر الوزراء

معاهدة جدة، هكذا انتهى التوتر المصري السعودي في اليمن

مجلس الأمن يناقش التطورات في اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين

الأكثر قراءة

وصيفا البريميرليج والليجا، موعد مباراة تشيلسي وبرشلونة والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

انخفاض حاد بالقاهرة والأقصر 29، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز والمقاولون

انفجار بركان إثيوبيا الهائل يسبب كارثة تفوق التوقعات، خبيرة: انتشار غاز قاتل في دول عربية

انتخابات النواب 2025، إقبال كثيف للتصويت بلجنة قصر الدوبارة بشارع القصر العيني

حالات إلغاء التخصيص لشقق جنة بالطرح الجديد

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف منها الطماطم والليمون وانخفاض الباذنجان والخيار

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والسبيط وانخفاض البوري 20 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع 4 أصناف "يحبها المصريون" وانخفاض الكنتالوب

5 حالات تؤدي إلى بطلان الصوت في انتخابات مجلس النواب

المزيد

انفوجراف

كواليس تشكيل القوة الدولية في غزة وموعد نشرها ومهامها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى مولدها، سيرة السيدة سكينة وألقابها وقصة مجيئها إلى مصر

أدعية الصباح لبث الأمل والحماس في النفوس

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads