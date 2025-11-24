الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
اقتصاد

"الأوروبي لإعادة الإعمار" يضخ 250 مليون دولار في 4 بنوك مصرية قبل نهاية 2025

البنك الأوروبي لإعادة
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
قال نائب رئيس مكتب مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية هاشم عبد الحكيم، إن البنك يسعى إلى ضخ 250 مليون دولار خلال الشهرين الجاري والمقبل، في 4 بنوك "حكومية وخاصة" مصرية، بهدف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والخضراء.

وأضاف عبد الحكيم، أن البنك ضخ بهذه المشروعات خلال الأشهر التسعة الأولى العام الحالي نحو 250 مليون دولار في 3 بنوك هي "بنك مصر"، و"الإمارات دبي الوطني مصر"، و"قناة السويس"، بحسب الشرق بلومبرج.

يستهدف البنك ضخ نحو 1.5 مليار يورو لمصر خلال 2025، لتمويل القطاع الخاص -سواء شركات أو بنوك- ولمشروعات تنموية حكومية.

 

إجمالي تمويلات الأوروبي لإعادة الإعمار

ومن المقرر أن يصل إجمالي تمويلات الأوروبي لإعادة الإعمار المخصصة للبنوك فقط نحو مليار دولار خلال 2025، تضمن 500 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء الصغيرة والمتوسطة، و500 مليون دولار لتمويل التجارة الخارجية لاستيراد السلع الأساسية، وفق رئيس تمويل قطاع المؤسسات بالبنك.

وضخ "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" ما يقرب من 1.54 مليار يورو في مصر خلال العام الماضي، بهدف تمويل 26 مشروعًا، لتكون مصر المتلقي الرئيسي لاستثمارات البنك على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط العام الماضي.

وتعد مصر عضوا مؤسسا في البنك، وضخ منذ بدء عملياته في مصر في 2012 ما يزيد على 13.5 مليار يورو في 207 مشاريع في جميع أنحاء البلاد، وفق بيان سابق للبنك.

