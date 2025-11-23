الإثنين 24 نوفمبر 2025
حوادث

تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة التكاتك في الزاوية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة سرقة مركبات "التوك توك" بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، إلى جلسة 29 نوفمبر الجاري.

كانت مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء تلقت بلاغًا من سائق يفيد بسرقة التوكتوك الخاص به أثناء ركنه بأحد الشوارع بالمنطقة، على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحر أسفر جهوده عن تحديد هوية المتهمين.

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء في ضبط المتهمين وتبين أنهما عاطلان لأحدهما معلومات جنائية.


وبمواجهتهما، أقرا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بحبسهما وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

الجريدة الرسمية