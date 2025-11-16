الأحد 16 نوفمبر 2025
خارج الحدود

سيناتور أمريكي يؤكد وجود أسماء 20 شخصية بارزة متورطة في ملفات إبستين السرية

فضيحة إبستن
فضيحة إبستن
كشف عضو الكونجرس الجمهوري توماس ماسي أن القسم السري من ملفات جيفري إبستين يحتوي على أسماء 20 شخصية بارزة على الأقل قد تكون متورطة في جرائم.

شخصيات بارزة متورطة في قضية إبستين


وقال  ماسي في تصريحات لقناة "إي بي سي": "لا أتوقع التكهن بما تحتويه هذه الملفات. لقد تحدثت مع الناجين عبر محاميهم، ونحن نعلم أن هذه الملفات تحتوي على أسماء 20 شخصا على الأقل. من بينهم سياسيون، ومليارديرات، ومنتجون سينمائيون متورطون في جرائم، لكن لم يتم التحقيق معهم".

ترامب متورط في قضية إبستين 

جاء هذا الكشف في وقت أفاد فيه السناتور الديمقراطي كريس ميرفي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدو "قلقا بشدة" بشأن الوضع بشأن نشر ملفات إبستين ويوجد في "حالة ذعر"، حيث ترد إشارة إلى اسمه في الوثائق.

ويذكر أن الديمقراطيين في الكونجرس الأمريكي كانوا قد كشفوا في 12 نوفمبر عن ثلاث رسائل للمجرم الجنسي تشير إلى أن الرئيس الأمريكي ربما كان على علم بجرائم إبستين الجنسية.

 وقد وصف البيت الأبيض هذا النشر بأنه تلاعب سياسي ومحاولة لصرف الانتباه عن جدول أعمال الكونجرس.

وتستمر قضية ملفات إبستين في إثارة الجدل في الأوساط السياسية والإعلامية الأمريكية، حيث يتوقع أن تكشف الوثائق السرية عن المزيد من الأسماء البارزة المتورطة في الفضيحة التي ما زالت تتفاعل تداعياتها.

 

