الأحد 09 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الحبس 6 شهور لعاطل بتهمة التسول في روض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو
18 حجم الخط

قضت محكمة جنح روض الفرج بمعاقبة عاطل بتهمة التسول واستخدام الأطفال في ممارسة نشاطها الإجرامي، بالحبس 6 شهور.

البداية عندما ضبطت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، عاطلا لقيامه باستغلال عدد من الأطفال في أعمال التسول بطريقة إلحاحية واستجداء المارة، وسرقة المواطنين.


وتأتي هذه الضربة الأمنية ضمن استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التي تستهدف فئة الأطفال وتهدد أمنهم وسلامتهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمة، وتسليم الأطفال إلى أهليتهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.

محكمة جنح روض الفرج التسول الادارة العامة لمباحث رعاية الاحداث قطاع الشرطة المتخصصة

