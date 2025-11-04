الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
المعاينة: ماس كهربائي وراء تفحم محتويات شقة سكنية بحلوان

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع داخل شقة سكنية في بـمدينة حلوان إن ماسًا كهربائيًّا من إحدى الوصلات وراء نشوب الحريق.

وأشارت إلى أن الحريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق العاشر مما أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وقوع أي إصابات.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقول شهود عيان للوقوف على ملابسات اندلاع النيران داخل شقة سكنية بحلوان.

 

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة فى إخماد حريق نشب داخل  شقة سكنية بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة دون وقوع أي إصابات.


كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل داخل شقة سكنية بالطابق العاشر بدائرة قسم شرطة حلوان وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.


وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد إلى باقي المجاورات وتم عملية إخماد الحريق.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

