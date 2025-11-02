الأحد 02 نوفمبر 2025
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأحد أول جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجي إكس 30" 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39%  عند مستوى 38418 نقطة،  وصعد  مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45%  عند مستوى 47358 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1%  عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.25%  عند مستوى 4345 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.58%  عند مستوى 12158 نقطة، وصعد    مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04%  عند مستوى 15945 نقاط، وصعد   مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02%  عند مستوى 3927 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

ارتفعت معظم مؤشرات  البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، جلسة نهاية الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.769 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"  

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 38267 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 47003 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17290 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية "EGX35-LV" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 4334 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 12085 نقطة، وانخفض   مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 15908 نقاط، وهبط  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 3925 نقطة.

