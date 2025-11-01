وزير السياحة: أتوقع دخول 15 ألف زائر للمتحف الكبير يوميًا بعد الافتتاح الرسمي

توقع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، ارتفاع أعداد السائحين للمتحف المصري الكبير بعد الافتتاح الرسمي إلى أكثر من 15 الف زائر، مقارنة بـ5 آلاف زائر خلال فترة التشغيل التجريبي للمتحف.

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية لتنشيط السياحة قامت بالعديد من الحملات الترويجية لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أن الحملات كانت موجهة إلى السائحين حول دول العالم وهو سبب عدم شعور الشعب المصري بالحملات الترويجية التي قامت بها الوزارة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفدًا رسميًا، من بينهم ( ٣٩ ) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر



