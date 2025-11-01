مدبولي: افتتاح المتحف المصرى الكبير حدث فريد وكان حلما وتحقق اليوم

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقد بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير بمقر المتحف اليوم السبت: “باعتباري مواطنا مصريا قبل أن أكون مسئول عن الحكومة المصرية فإني أرى أن حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير حدث فريد واستثنائي من نوعه”.

وأضاف: “هذا الحلم كان يدور في خيالنا وكنا بنحلم بتحقيق المشروع ونشهد هذا اليوم العظيم”.

وتابع: “هذا الصرح العالمي هدية من مصر لكل العالم.. دولة يعود تاريخها لأكثر من 7 آلاف عام”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفدًا رسميًا، من بينهم ( ٣٩ ) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

