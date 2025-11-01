السبت 01 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مدبولي: تحية لكل من شارك في تنفيذ المتحف المصري الكبير

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم: أعبر عن سعادتي وفخري بمناسبة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف أنه صرح علمي هدية من مصر للعالم من دولة يعود تاريخها إلى 7 آلاف سنة.

وتابع: تحية لكل من شارك في تنفيذ المتحف المصري الكبير.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بمقر افتتاح المتحف المصري الكبير.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفدًا رسميًا، من بينهم (٣٩) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة، وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.
 

الجريدة الرسمية