أخبار مصر

رسالة قرينة السيسي لـ ضيوف حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

قرينة السيسي
قرينة السيسي
رحبت السيدة إنتصار السيسي قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضيوف حفل افتتاح  المتحف المصري الكبير.

وقالت السيدة انتصار السيسي: “يسعدني أن أرحب بضيوف مصر الكرام، وأشاركهم هذه اللحظة التي تجسّد معنى الجمال في الإبداع، ومعنى القوة في السلام، ومعنى الهوية في حضارة لا تنطفئ أنوارها”.

وأضافت: “كل الشكر والتقدير لكل الأيادي المخلصة التي ساهمت في بناء هذا الصرح العظيم  ليظل المتحف المصري الكبير شاهدًا على أن مصر… حضارة تبني مستقبلا”.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثًا استثنائيًا في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث أنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح ( ٧٩ ) وفدًا رسميًا، من بينهم ( ٣٩ ) وفدًا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات، بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

