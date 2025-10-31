تفاصيل القمة المصرية الكولومبية بالقاهرة (صور)

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس جوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ومن الجانب الكولومبي روزا يولاندا فيلافيسينسيو، وزيرة الخارجية، والسفيرة لوس إيلينا مارتينيز كاساب، سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، وفيكتور ديكوريا، مستشار الرئيس لشؤون الشرق الأوسط.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالرئيس الكولومبي في زيارته الثانية إلى مصر، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، ومواصلة التنسيق المشترك في المحافل الدولية حول القضايا ذات الأولوية للدول النامية، وفي مقدمتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية المرتبطة بها.



وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد مناقشات معمقة حول آفاق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها سبل تعزيز التجارة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطيران، والثقافة، بالإضافة إلى بحث فرص تبادل الخبرات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب.



وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس الكولومبي أعرب عن تقديره للعلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وكولومبيا، مثمنًا التطور الملحوظ في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية، ومؤكدًا أهمية البناء على هذه الطفرة لتعزيز التجارة البينية.

كما وجه التهنئة إلى الرئيس بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بما يمثله هذا الصرح الحضاري من إنجاز تاريخي، ومعربًا عن اعتزازه العميق بالحضارة المصرية العريقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين تبادلا الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض الرئيس نتائج قمة شرم الشيخ للسلام، وتطورات تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مشيدًا بمبادرة كولومبيا لتقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.

وثمّن الرئيس الكولومبي الجهود المكثفة التي بذلتها مصر، بقيادة الرئيس، لإنهاء الحرب واحتواء الكارثة الإنسانية، مؤكدًا أهمية الالتزام الكامل بتنفيذ اتفاق وقف الحرب، والإسراع في إطلاق عملية إعادة الإعمار، مؤكدًا استعداد كولومبيا للانخراط الفعال في جهود تنفيذ اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، ورغبتها في مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس اعتزام مصر استضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع في نوفمبر 2025.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيسين ناقشا عددًا من الأزمات الإقليمية والدولية، حيث شددا على ضرورة تسويتها عبر الوسائل السلمية، مع احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وصون مقدرات شعوبها.

كما اتفقا على مواصلة التنسيق وتكثيف التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

