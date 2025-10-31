رئيس كولومبيا مهنئا السيسي بافتتاح المتحف الكبير: صرح حضاري وإنجاز تاريخي

أعرب الرئيس الكولومبي عن تقديره للعلاقات الثنائية المتنامية بين مصر وكولومبيا، مثمنًا التطور الملحوظ في حجم التبادل التجاري خلال السنوات الخمس الماضية، ومؤكدًا أهمية البناء على هذه الطفرة لتعزيز التجارة البينية.

ووجه الرئيس الكولومبي التهنئة إلى الرئيس بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيدًا بما يمثله هذا الصرح الحضاري من إنجاز تاريخي، ومعربًا عن اعتزازه العميق بالحضارة المصرية العريقة.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الرئيس جوستافو بيترو، رئيس جمهورية كولومبيا، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومن الجانب الكولومبي السيدة روزا يولاندا فيلافيسينسيو، وزيرة الخارجية، والسفيرة لوس إيلينا مارتينيز كاساب، سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، وفيكتور ديكوريا، مستشار الرئيس لشئون الشرق الأوسط.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالرئيس الكولومبي في زيارته الثانية إلى مصر، مشيدًا بعمق العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين، ومؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيّما في الجوانب الاقتصادية والتجارية، ومواصلة التنسيق المشترك في المحافل الدولية حول القضايا ذات الأولوية للدول النامية، وفي مقدمتها تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية المرتبطة بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.