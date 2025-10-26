الائتلاف المصري لحقوق الإنسان ينظم تدريبًا لمتابعي انتخابات مجلس النواب ببني سويف

نظّم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بمحافظة بني سويف، اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر 2025، تدريبًا تخصصيًا لمجموعة من المتابعين المعتمدين، استعدادًا لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك تحت إشراف عماد الدرمللي، استشاري التنمية ومنسق الائتلاف بالمحافظة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز دور المجتمع المدني في دعم المسار الديمقراطي.

خطة تدريب الائتلاف

ويأتي التدريب ضمن الخطة العامة للائتلاف على مستوى الجمهورية، التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة فنيًا ومهنيًا لمتابعة العملية الانتخابية بمختلف مراحلها، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة من الهيئة الوطنية للانتخابات، بما يعزز مبادئ النزاهة والشفافية في هذا الاستحقاق النيابي المهم.

متابعة الانتخابات

وأكد «الدرمللي» أن الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية يولي متابعة الانتخابات أهمية قصوى، بوصفها آلية رقابية مدنية تسهم في ضمان نزاهة العملية السياسية، مشيرًا إلى أن “المتابع الجيد لا يصدر أحكامًا ولا يتدخل في مجريات العملية، بل يوثق بموضوعية من أجل ترسيخ الثقة بين المواطن وصندوق الانتخابات".



وأضاف أن محافظة بني سويف تحظى باهتمام خاص من قيادة الائتلاف لما تتميز به من حيوية سياسية ومجتمعية، مؤكدًا أن الهدف هو إعداد جيل جديد من المتابعين يمتلك الكفاءة المهنية ويلتزم بالحياد والشفافية والاستقلالية.

وشارك في البرنامج عشرة متابعين من الكوادر الشبابية بمختلف مراكز المحافظة، وتضمن التدريب محاور عملية حول الإطار القانوني للانتخابات، وأدوار المتابعين وآليات الرصد الميداني، ومدونة السلوك المهني، وأساليب إعداد التقارير الموضوعية، إلى جانب تدريبات محاكاة ميدانية للتعامل مع المواقف المحتملة داخل اللجان الانتخابية.



ويُعد الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية من أبرز الكيانات المدنية العاملة في مجالات دعم حقوق الإنسان والمشاركة المجتمعية والرقابة المدنية، إذ يعمل من خلال شبكة من الجمعيات الشريكة في مختلف المحافظات على تمكين المواطنين من ممارسة دورهم الرقابي في متابعة الانتخابات، ضمن رؤيته الهادفة إلى دعم التحول الديمقراطي والتنمية المستدامة في مصر.

واختُتم التدريب بالتأكيد على جاهزية فريق المتابعين ببني سويف لأداء مهامهم خلال فترة الانتخابات المقبلة بروح وطنية ومسؤولية عالية، مع الالتزام التام بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات ومدونة السلوك المهني، بما يسهم في أن تكون انتخابات مجلس النواب 2025 نموذجًا للنزاهة والشفافية والمصداقية.

