جنح مستأنف سيدي جابر تؤيد حبس المتهمين في وفاة الطفل يوسف أحمد خلال بطولة الكاراتيه

قررت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر في الإسكندرية تأييد الحكم الصادر بحبس المتهمين في قضية وفاة الطفل يوسف أحمد، الذي لقي مصرعه خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للكاراتيه تحت 18 سنة، التي أقيمت خلال الفترة من 6 إلى 10 فبراير 2025.

وقضت المحكمة بتأييد الحكم الصادر بحق المتهمين الثاني والثالث، وهما مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، بحبسهما 3 سنوات وتغريمهما ماليًا، فيما قررت عرض المتهمة الأولى على لجنة ثلاثية طبية لتقييم حالتها.

وأوضحت تحقيقات النيابة العامة في القضية، المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح سيدي جابر، أن الإخلال الجسيم من المتهمة الأولى بواجبات وظيفتها تمثل في عدم توفير طاقم طبي مؤهل وفق قرارات وزارة الشباب والرياضة، ما أدى إلى تعطل تقديم الإسعافات العاجلة للطفل يوسف عقب سقوطه أثناء المنافسة، الأمر الذي ساهم في تدهور حالته ووفاته.

وكشفت التحقيقات أن الطبيبين المتواجدين في البطولة وقت الحادثة كانا لا يزالان تحت التدريب، ولم يثبت حصولهما على تراخيص مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي، في مخالفة صريحة لأحكام القانونين 415 لسنة 1954 و3 لسنة 1985 المنظمين لمزاولة المهن الطبية.

كما تبين أن المتهم الثاني، مدير البطولة ورئيس لجنة المسابقات، تقاعس عن التأكد من وجود طاقم طبي مرخص، وفشل في اتخاذ التدابير اللازمة بعد اكتشاف القصور، وفق ما ورد في أوراق التحقيق.

أما المتهم الثالث، رئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه، فقد أهمل في توفير جهاز الصدمات القلبية (AED) وساهم في التعاقد مع شركة إسعاف غير مرخصة، ما أعاق تقديم الرعاية الطبية العاجلة للمجني عليه.

