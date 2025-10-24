محمد عادل إمام يبدأ تصوير "الكينج" في هذا الموعد

يبدأ الفنان محمد عادل إمام تصوير أول مشاهده في مسلسل “الكينج” المقرر أن يخوض به سباق رمضان 2026، نهاية نوفمبر القادم، داخل حى المهندسين بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وتشارك الفنانة حنان مطاوع ضمن أحداث مسلسل الكينج، ومن المقرر أن يتم بدء التصوير فيه نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وتشهد أحداث العمل قصة حب تجمع الثنائي لأول مرة في عمل درامي، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل، ويشارك في العمل الفنان محمود عبد المغني.

وكان السيناريست محمد صلاح العزب قد قرر تأجيل مسلسل الكينج الذي يقوم ببطولته الفنان محمد إمام إلى رمضان هذا العام، بعدما كان من المفترض أن يعرض خلال رمضان 2025.

مسلسل الكينج

وكتب محمد العزب عبر حسابه بموقع فيس بوك: "لقد قررنا.. النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، والعبد الفقير إلى الله، تأجيل المسلسل المزمع عرضه في رمضان ٢٠٢٥ إلى رمضان ٢٠٢٦ بإذن الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وضخامة المشروع الذي يستلزم التصوير في دول متعددة ويستدعي الكثير من التحضيرات نظرا لطبيعة موضوعه، ونلتقي في ٢٠٢٦ إن عشنا وكان لينا عمر بإذن الله القدير".

