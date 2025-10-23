بدء تطبيق التوقيت الشتوي وتأخير الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

يستعد المصريون للعودة إلى التوقيت الشتوي مع نهاية شهر أكتوبر الجاري، حيث ينتهي العمل بالتوقيت الصيفي الذي بدأ تطبيقه في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الماضي، ليتم تأخير الساعة 60 دقيقة مع بداية يوم الجمعة الموافق 31 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا التغيير تنفيذًا لأحكام قانون التوقيت الصيفي الذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم الإثنين 3 أبريل 2023، والذي نصّ على أن تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية مقدَّمة بمقدار 60 دقيقة خلال الفترة من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي.

وبدأ تطبيق التوقيت الصيفي لعام 2025 يوم الجمعة 25 أبريل الماضي، حيث تم تقديم الساعة لمدة ساعة واحدة، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وارتفاع في معدلات استهلاك الكهرباء.

وبحسب نص القانون، يُعاد ضبط الساعة القانونية في مصر مع نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة، عبر تأخير الساعة 60 دقيقة.

وأكدت اللجنة المشتركة من لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها وقت إقرار القانون، أن العودة إلى نظام التوقيت الصيفي تهدف إلى تحقيق كفاءة أكبر في استخدام الطاقة وتوفير استهلاك الكهرباء خلال ساعات الذروة المسائية.

ومن المقرر أن يستمر العمل بالتوقيت الشتوي حتى الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2026، موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي الجديد وفقًا للقانون.

