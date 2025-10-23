الصحفيين: استمرار التسجيل لعضوية شعبة المحررين البرلمانيين حتى الثلاثاء المقبل

أعلنت نقابة الصحفيين عن استمرار فتح باب التسجيل للانضمام إلى عضوية “شُعبة المحررين البرلمانيين والسياسيين”، وذلك وفقًا لشروط العضوية المعلنة، اعتبارًا من يوم السبت 25 أكتوبر وحتى الثلاثاء 28 أكتوبر 2025.

شعبة البرلمانيين

وأوضحت النقابة أن باب التقديم مفتوح للزملاء المتخصصين في تغطية الشأن البرلماني والسياسي، على أن يتم تحديد موعد لاحق لإجراء انتخابات الشُّعبة بعد انتهاء فترة التسجيل.

شروط عضوية شعبة المحررين البرلمانيين

واشترطت النقابة على المتقدمين إحضار خطاب رسمي موقّع من رئيس تحرير الجريدة يفيد بتخصص الصحفي في هذا الملف، إلى جانب أرشيف حديث لأعماله الصحفية في المجال نفسه.

وأكدت النقابة أن تقديم الطلبات يتم بإدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في مقر النقابة، مشيرة إلى أن إنشاء الشُّعب المتخصصة يأتي في إطار دعم العمل المهني وتنظيم الملفات الصحفية المختلفة بما يخدم تطوير الأداء داخل المؤسسات الإعلامية.

