المخرج جمال قاسم يهدي المركز القومي للمسرح أربعة وثائقيات من إخراجه

أهدى المخرج الكبير جمال قاسم للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ عدد أربعة أفلام وثائقية من إخراجه، إيمانا منه بالدور المهم الذي يلعبه المركز في حفظ وتوثيق التراث المصري، برعاية ودعم كبيرين من وزير الثقافة د.أحمد فؤاد هنو، وبإشراف المخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح.

4 وثائقيات

الأفلام الأربعة تمثل توثيقا بصريا لفترات ومعالم من مصر، بعين حساسة ورؤية تلتقط التفاصيل لترسم من خلالها جزءا من ذاكرة الوطن، والأفلام هي: "بثينة"، "على قهوة ريش" إنتاج عام ٢٠٠٢م، "مطبعة بولاق" إنتاج عام ٢٠٠٧م، "مسرحنا القومي" إنتاج عام ٢٠١٤م.

قاسم قال إن أفلامه المهداة، ستكون جزء من مشروع المخرج عادل حسان رئيس المركز القومي؛ الذي يهدف إلى الإتاحة والتعريف بالتراث الفني المصري في (المسرح، الموسيقي، الفنون الشعبية) للباحثين والأكاديميين والدارسين والمهتمين بالمجال الفني.

من جهته قال عادل حسان أنه منذ توليه رئاسة المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية في مارس الماضي؛ أعتبر أن صون التراث الفني بكافة أشكاله والحفاظ عليه مع إتاحته للمتخصصين والمهتمين هو أهم الأدوار المنوطة بالمركز، موجها الدعوة لكافة المخرجين وجهات الإنتاج التي تمتلك أفلام وثائقية وتسجيلية ترتبط بالمسرح والموسيقي والفنون الشعبية، إلى إهدائها لمكتبة المركز المرئية لحفظها وأرشفتها مع إتاحة مشاهدتها للجمهور من المهتمين والمتخصصين مستقبلا.

