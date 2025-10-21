برواتب تصل إلى 17 ألف جنيه، 285 فرصة عمل بشركة خاصة بالسويس

أعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 285 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص بالسويس، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات.

وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل ومديرية العمل بمحافظة السويس، وتشمل:

100 مشغل إنتاج براتب 8000 جنيه.

30 مراقب جودة براتب 8000 جنيه.

15 فني صيانة عامة براتب 8300 جنيه.

5 موظفين إداريين براتب 13930 جنيهًا.

20 من ذوي الهمم براتب 8000 جنيه.

5 مهندسين كهرباء براتب 17500 جنيه.

5 مهندسين ميكانيكا براتب 17500 جنيه.

5 مهندسين ميكاترونيكس براتب 17500 جنيه.

وأضافت الوزارة أن السن المطلوب من 18 حتى 35 سنة، مشيرة إلى أن التقديم متاح من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري عبر النموذج الإلكتروني التالي من هنا.

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة استمرار جهودها في دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية والحد من معدلات البطالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.