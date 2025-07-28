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اقتصاد

البورصة تخسر 41 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين، وخسر رأس المال السوقي 41 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.388 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

 

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 34076 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 41784 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 15305 نقطة.

 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

 

وهبط  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 10155 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 13719 نقطة، وتراجع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 3454 نقطة.

 

 

تعاملات بداية الأسبوع 

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد ارتفعت بختام تعاملات أمس الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.424 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 34554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 42465 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 15520 نقطة.

وصعد  مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 10315 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 13945 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3524 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع 

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، آخر جلسات الأسبوع، قبيل إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.411 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 34125 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 42078 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 15328 نقطة. 

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة 

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 10284 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 13888 نقطة، وارتفع  مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 3516 نقطة

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