شريف عرفة في لقاء مفتوح بمهرجان الجونة: فيلم "الناظر" كان كابوس.. استلفت من وحيد حامد عشان أعرف أعيش.. وأحمد زكي موهبة بلا تكنيك

عقد مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة اليوم الاثنين، جلسة حوارية مع المخرج الكبير شريف عرفة ضمن فعاليات ملتقى سيني جونة، وذلك بحضور فني وإعلامي وجماهيري كبير.

وتطرق اللقاء للعديد من كواليس أعمال المخرج شريف عرفة، كما تحدث عن تفاصيل تعاونه مع عدد من المخرجين الرواد والنجوم على مدار مسيرته الإخراجية.

السينما وسيلة بصرية وليست نافذة لتقديم القضايا

في البداية، أكد المخرج شريف عرفة أنه لم يكن مخططا لما قام به في مسيرته الإخراجية قائلا: “مفيش حاجة خططت لها وأنا لا أخطط للمراحل.. مفيش فنان أو مخرج يقدر يخطط لثلاث أو عشر سنوات قادمة”.

وأضاف شريف عرفة خلال الجلسة الحوارية: “كلمة أفلام ذات قضية دي كلمة صعبة تخلينا نقول يعني إيه سينما أصلا … ونعيد تساؤل احنا بنعمل فيلم ليه”.

وتابع: “لما جيت اخرج في الاول كنت شايف شكل عايز أحققه.. اللي يخليك تعمل وتقدم أي شيء في الفيلم هو أنك تحب تقدم دا مش لان الجمهور عايز كدا”.

وأردف شريف عرفة: "السينما وسيلة بصرية مش السينما أن حد عايز يقول قضية ودا رأيي.. احنا في الاصل لا نفكر في القضية نفكر في تحويل الشيء المكتوب إلى مستوى سينمائي عالي.. الفيلم في الأساس لو مش بيحتوي على قيمة بصرية عالية ميبقاش يستحق إنه يكون فيلم والشكل السينمائي هو ما يعبر عن اسمى.. وأهم شيء في الفن وهو الإحساس الإنساني اللي يلمسك وإنت خارج من الفيلم".

وأوضح قائلا: "أنا مش شايف حكاية القواضي دي.. إنت تعمل فيلم في شكل بصري هو اللي يحرك مشاعرك الإنسانية".

نيازي مصطفى لم ينل حقه بتاريخ السينما.. وتأثرت بحسن الإمام في "مهلبية"

وقال المخرج شريف عرفة إن الفيلم يصبح ناجحا كلما كان قريبا من الجمهور، متابعا: "الفيلم ينجح كل ما يكون قريب من الناس اكتر.. لا أقتنع أن النجاح مهما حصل هو شباك التذاكر لكن النجاح هو أن الفيلم يعيش.. الفيلم اللي يعيش هو الناجح.. ممكن افلام تنجح ولا يعيش ولا تستمر".

وتحدث شريف عرفة عن المخرج الراحل نيازي مصطفى قائلا: "من المخرجين الرواد اللي مخدوش حقهم في تاريخ السينما هو نيازي مصطفى.. اشتغلت معاه ومفيش حد عذبني أكثر منه.. الراجل ساهم في صناعة سينما مصرية حقيقية".

وعن المخرج الراحل حسن الإمام قال: "حتى الآن كل ما تتفرج على مشاهد من ثورة 1919 بترجع للي قدمه الأستاذ الراحل حسن الإمام.. هو لديه روح وشخصية.. وأنا تأثرت بروح حسن الإمام في فيلم (مهلبية).. كل مخرج اشتغلت معاه اتاثرت بيه جدا.. خدت منهم كلهم روح مهمة جدا".

فيلم "الناظر" كان كابوسا لي لهذا السبب

تحدث المخرج شريف عرفة عن تجربة فيلمه "الناظر" والذي حقق نجاحا كبيرا وأصبح أحد علامات السينما المصرية قائلا: "فيلم الناظر بالنسبة لي كان كابوس عشان كنا بنعمل بتكنيك قديم فيه شخصيات كثيرة.. يعني علاء ولي الدين عمل شخصية والده وشخصية والدته عشان ملقتش حد يعمل دور الأب والست".

وعن تجسيد الرجال لشخصيات سيدات في السينما المصرية أضاف شريف عرفة: "الستات في السينما المصرية قبل كدا كان إسماعيل ياسين في (الآنسة حنفي) وعبد المنعم إبراهيم في (سكر هانم).. والحقيقة إن إسماعيل ياسين عمل الست بطريقة تقشعر لها".

استلفت من وحيد حامد طوال 5 سنين علشان أعرف أعيش

تحدث المخرج شريف عرفة عن علاقة المخرج بالممثل خلال الأعمال الفنية قائلا: "محدش بيتفرج ع الزوايا والتكنيك بتاع المخرج.. الناس بتتفرج على الممثل.. والمخرج اللي مبيحبش الممثل ميشتغلش في السينما.. واهم عنصر في الشاشة هي الشخصية.. كلنا بنفتكر شخصيات مش بنتفرج على تكنيك مخرج".

وتابع: "في فيلم فول الصين العظيم مثلا.. شخصية أبو موتة طلع دقيقة والناس فاكراه لغاية دلوقتي.. وكذلك لما جت اغنية يوم ورا يوم في الفيلم.. كانت لسه نازله وقتها واخترتها عشان تكون كلمة السر ولازالت الناس فاكراها".

وعن فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة" تابع: " من اعز افلامي.. وكنت عايز أجيب فنانة صغيرة وشاطرة وكانت منى زكي لسه طالعه فاخترتها".

وأردف عن علاقته بالراحل وحيد حامد: "استلفت من وحيد حامد الفترة من سنة 1988 حتى 1993 عشان اعرف اعيش.. وعمره ما قالي عايز تستلف الفلوس ليه".

أحمد زكي موهبة بلا تكنيك ولم يكن أب عظيم

تحدث المخرج شريف عرفة عن موهبة الراحل أحمد زكي، مشيرا إلى أنه كان موهبة صرف بلا أي تكنيك، قائلا: "احمد زكي موهبة صارفة بلا تكنيك.. ممكن يعمل الشوت من اول مرة وميعرفش يعمله تاني هو هيعمله حلو ومش هيعرف يعمله تاني.. او ممكن يقعد يعيد ٤٥ / ٥٠ مرة وبعدها هتطلع معاه".

وتابع شريف عرفة: "بشوف ان احمد زكي مكنش اب عظيم في الحياة.. لكنه كان عنده مشهد الأب في فيلم (اضحك الصورة تطلع حلوة) وهو بيودي بنته كلية الطب وتشوفه كان طاير بببنته في الفيلم ازاي تصدقه بجد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.