انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب في زهراء المعادي (صور)

شهدت منطقة زهراء المعادي بالقاهرة، منذ قليل، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب، دون وقوع أي إصابات بشرية.

انقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب بزهراء المعادي

تلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل محملة بأنابيب أثناء سيرها في الشارع بمنطقة زهراء المعادي، وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية ورجال المرور إلى موقع الحادث.

وكشفت المعاينة الأولية أن اختلال عجلة القيادة بيد السائق تسبب في انقلاب السيارة وتناثر الحمولة على جانب الطريق.

جرى رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور لطبيعتها بعد تباطؤ مؤقت شهدته المنطقة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

