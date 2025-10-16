رفعت فياض يكشف بالمستندات الحقيقة الغائبة في قبول طلاب بالمخالفة بجامعة بني سويف الأهلية

القائم بأعمال رئيس الجامعة الحالى: ماحدث كان خطأ إداريًا من الإدارة السابقة وأنا جئت لأصححه وسنرسل الطلاب لجامعات أخرى



المخاطبات الرسمية تؤكد عكس ذلك وأن أمين مجلس الجامعات الأهلية كان على علم هو الآخر بالمشكلة منذ عامين ولم يتحرك لحلها



بالأوراق والمستندات سنكشف اليوم حقائق أخرى خطيرة وصادمة في شأن قضية قبول طلاب بكليات الطب وطب الأسنان والآداب بجامعة بنى سويف الأهلية والتي ظهر فيها مؤخرا أنه قد تم قبولهم بالمخالفة للحد الأدنى منذ ثلاث سنوات وبعد أن وصل الطلاب للسنة الدراسية الثالثة وأصبح مطلوبا منهم أن يتركوا الجامعة الآن من كليات الطب وطب الأسنان والآداب لأن قبولهم كان بالمخالفة للحد الأدنى للقبول بهذه الكليات

وكان د.طارق على القائم بعمل رئيس جامعة بني سويف الأهلية قد حاول أن يظهر نفسها بالمصلح لهذا الخطأ الجسيم وحاول أن يلقى بشكل غير مباشر باللوم على الإدارة السابقة للجامعة فى هذا الشأن، وأن يبرر ما حدث بأنه كان خطأ إداريا وأنه جاء ليصحح كل هذه الأخطاء.

أعلن هذا مع أنه لم يطلع على كل المخاطبات الرسمية ما بين إدارة جامعة بنى سويف الأهلية وقتها منذ أكثر من عامين وبين مجلس الجامعات الأهلية التى تؤكد أن قبول هؤلاء الطلاب تم بموافقة المجالس الجامعية المختلفة بالجامعة الأهلية، ولم يكن قبولهم خطأ إداريا ـ كما ادعى ـ بل تم بناء على مساواتهم عند القبول باعتبارهم من طلاب الثانوية الأزهرية بنفس الحد الأدنى للقبول الخاص بطلاب الثانوية العامة بعد استبعاد المواد الدينية والمواد الشرعية من شهادة الثانوية الأزهرية ـ وهو ما يتم تطبيقه بجميع الجامعات الأخرى طبقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.

والغريب أن القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية الحالى د. طارق على كان قد أشار إلى أنه خاطب أمين مجلس الجامعات الأهلية د. ماهر مصباح بهذا الاكتشاف الخطير لكن عندما تواصلنا معه فى البداية حاول أن يعطى لنا انطباعا بأنه كان قد علم بهذا الموضوع مؤخرا، وأنه قد خاطب بالفعل القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية ليرسل له كل أوراق الطلاب المقبولين بالخطأ ليفحصه ويبحث عن كيفية حله بشكل سليم، مع أن الأوراق التي حصلنا عليها بعد ذلك تؤكد باليوم والتاريخ أن د. ماهر مصباح كان يعلم هذا الموضوع منذ ان تسلم مسئولية المجلس منذ عامين لكنه لم يتخذ أي قرار بشأنه ـ ولهذا بدأ كل من القائم برئيس جامعة بني سويف الأهلية، ومعه أمين مجلس الجامعات الأهلية يتهربان من الرد على أي شيء خاص بهذه الحالات الأربعة من الطلاب التى أصبحت بمثابة ورطة بالنسبة لهما فى المقام الأول، وما زال الموضوع معلقا لأن اتخاذ أي قرار بشأنه سيكون له عواقب وخيمة لأن الطلاب لا ذنب لهم فيما حدث، كما أن نقلهم إلى أي جامعة أخرى سيدفعهم إلى اللجوء إلى القضاء للحصول على حقهم فورا خاصة بعد أن اتضح أن هناك مخاطبات رسمية منذ عامين بين إدارة جامعة بنى سويف الأهلية السابقة وبين مجلس الجامعات الأهلية حول قبولهم باعتبارهم من الحاصلين على الثانوية الأزهرية، وأنه قد تم قبولهم بموافقة كل المجالس الرسمية بالجامعة بنفس قواعد القبول والحد الأدنى الخاص بطلاب الثانوية العامة فى كل كلية مثلما يحدث فى كل جامعات مصر بعد أن يتم خصم درجات المواد الدينية والشرعية لأن مجلس الجامعات الأهلية لم يكن قد وضع وقتها حدا أدنى مستقل لطلاب الثانوية الأزهرية.

ونحن من جانبنا سنكشف بالمستندات حقيقة الموضوع التى توضح مدى التقاعس فى حسم هذه المشكلة المفتعلة لمدة عامين كاملين من جانب مجلس الجامعات الأهلية ولم يفِق القائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية الحالى أو أمين مجلس الجامعات الأهلية إلا بعد أن وصل الطلاب للسنة الدراسية الثالثة، وأن الخطأ الذى يحاول القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف تضخيمه ليس بهذه الصورة لأن هناك مخاطبات رسمية بهذا الشأن منذ أكثر من عامين لم يطلع عليها القائم بعمل رئيس الجامعة أو حاول أن يتجاهلها لغرض فى نفس يعقوب.

المستندات تقول إنه فى 15 /8/2023 جاء لجامعة بنى سويف الأهلية خطاب رسمى من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية يوضح فيه الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعة المختلفة بدءا من كليات الطب 80% وطب الأسنان 78% وكان آخر حد أدنى للكليات النظرية 53% ولم ينص هذا القرار على أى شيء مختلف بالحد الأدنى لطلاب الثانوية الأزهرية التى يتم دائما التعامل معها فى كل الجامعات الحكومية بنفس قواعد القبول الخاصة بطلاب الثانوية العامة بعد استبعاد درجات المواد الدينية والشرعية، ووصل الحد الأدنى للقبول بكلية الطب بجامعة بنى سويف الأهلية وقتها إلى 88% نظرا لكثرة الإقبال على الالتحاق بكلياتها مع أن الحد الأدنى المسموح به والوارد من مجلس الجامعات الأهلية كان 85% ووصل الحد الأدنى للقبول بكلية طب الأسنان بالجامعة أكثر من 83% مع أن الحد الأدنى الوارد من مجلس الجامعات الأهلية 78% وكان القبول بالكليات النظرية طبقا لقرار المجلس 53% وهو ما كانت قد أوضحته بعد ذلك المذكرة المرفوعة من جانب د.سحر داوود النائب الأكاديمي للجامعة على د. منصورحسن المشرف على جامعة بنى سويف الأهلية فى 28 فبراير عام 2024 وبناء عليه تم قبول هؤلاء الطلاب الأربعة أصحاب المشكلة وقتها بكليات الطب وطب الأسنان والآداب وتم إرسال ملفات الطلاب للتسجيل على " سيستم " مجلس الجامعات الخاصة والأهلية وكان ذلك فى عهد د.محمد الغر أمين المجلس فى ذلك الوقت، لكن لم يتم وضع هؤلاء الطلاب على " سيستم " المجلس فأرسلت جامعة بنى سويف الأهلية خطابا للمجلس فى شهر نوفمبر 2023 من نفس العام تتساءل عن سبب عدم إدراج هؤلاء الطلاب على " سيستم " المجلس لكن لم يرد عليهم أحد ـ فقرر د.منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والمشرف على جامعة بنى سويف الأهلية فى ذلك الوقت مخاطبة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية رسميا فى هذا الشأن بنفس السؤال مؤكد أن هؤلاء الطلاب مستوفون للحد الأدنى للقبول الذى قرره المجلس لطلاب الثانوية العامة مثلما يحدث فى بقية الجامعات الحكومية وأن جامعة بنى سويف الأهلية ليس لديها حد أدنى آخر حتى تلتزم به ـ لكن المجلس لم يرد أيضا، فقامت جامعة بنى سويف الأهلية بمخاطبة المجلس مرة أخرى بعد مرور " تيرم " كامل من العام الدراسي والطلاب منتظمون فى الدراسة ـ لكن لم يأتِ لهم رد إلا فى شهر فبراير عام 2024 بان الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب بالنسبة لطلاب الثانوية الأزهرية هو 58% وليس 53% وهو الذى فجر المشكلة، وبنفس الطريقة فإن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب وطب الاسنان بالنسبة للثانوية الأزهرية سيكون أعلى من الحد الأدنى لطلاب لقبول طلاب الثانوية العامة !! فتم إرسال رد عاجل من جامعة بنى سويف الأهلية على مجلس الجامعات الأهلية بأنه فى عام 2023 لم يكن هناك حد أدنى من جانبكم للثانوية الأزهرية وبالتالى تم قبولهم بنفس قواعد القبول المتعبة لطلاب الثانوية العامة وهو 53% للآداب مثلا مثلما يحدث فى بقية الجامعات عند قبول طلاب ثانوية أزهرية ـ لكن مجلس الجامعات الأهلية لم يرد على جامعة بنى سويف الأهلية، فأرسلت الجامعة مذكرة أخرى للمجلس فى شهر مارس 2024 وسألت المجلس: هل نستمر فى قبول هؤلاء الطلاب الأربعة بهذه الصورة أم نقوم بفصلهم ؟ فأبلغوا جامعة بنى سويف الأهلية بعد مرور ثلاثة أشهر أن هناك قرارا آخر كان قد صدر لمجلس الجامعات الأهلية يحدد الحد الأدنى المختلف لطلاب الثانوية الأزهرية عن الحد الأدنى لقبول طلاب الثانوية العامة اتضح بعد ذلك أنه لم يتم إرساله لجامعة بنى سويف الأهلية.

بعدها تسلم د. ماهر مصباح مسئولية أمانة مجلس الجامعات الأهلية بعد استقلاله عن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فأرسل له د. منصور حسن المشرف على جامعة بنى سويف الأهلية فى ذلك الوقت خطابا فى 10 مارس 2024 بشأن موضوع هؤلاء الطلاب وأنه قد تم قبولهم طبقا لما هو متبع بالمجلس الأعلى للجامعات بشأن طلاب الثانوية الأزهرية بعد استبعاد درجات المواد الدينية والشرعية وأنه قد تم قبولهم طبقا للحدود الدنيا الواردة من المجلس الأعلى للجامعات، وبالفعل تم مناقش قضية هؤلاء الطلاب وغيرهم من طلاب الثانوية الأزهرية فى مجلس الجامعات الأهلية فى شهر يونية 2024 بجلسته رقم 10 بتاريخ 2 يونية 2024 وتم إرسال قرار المجلس لجامعة بنى سويف الأهلية وبقية الجامعات الأهلية فى شهر أغسطس 2024 والذى ينص على معاملتهم على غرار مجموع طلاب الثانوية العامة بعد خصم درجات المواد الدينية وقال القرار " أنه بعرض الموضوع على مجلس الجامعات الأهلية بجلسته رقم 10 بتاريخ 2 يونية 2024 قرر الموافقة على معاملة طلاب الثانوية الأزهرية على غرار طلاب الثانوية العامة بعد حذف المواد الدينية والشرعية استرشادا بالتنسيق الحكومى الذى يعامل طلاب الثانوية الأزهرية بحيث يتم حساب النسبة المئوية لهم بعد حذف المواد الدينية والشرعية نفس حساب النسبة المئوية لطلاب الثانوية العامة حال قبولهم فى المعاهد العليا التابعة لوزارة التعليم العالى

وبناء عليه تم عرض هذا الخطاب على مجلس جامعة بنى سويف الأهلية للإحاطة إلا أن مجلس الجامعات الأهلية لم يضع هؤلاء الطلاب على " سيستم " المجلس حتى الآن، وبالتالى ما زالت قضيتهم معلقة دون أي مبرر !! ولا يوجد حل لهم سوى ما أعلنه القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية أنه تواصل مع أمين مجلس الجامعات الأهلية لبحث إمكانية نقل هؤلاء الطلاب إلى جامعة الملك سلمان الأهلية بالنسبة لكليتي الطب وطب الأسنان؛ نظرا لأن هذه الجامعة من بين الجامعات الأهلية القليلة المسموح لها بقبول طلاب حد أدنى أقل عن بقية الجامعات الأهلية لتشجيع القبول بها؛ نظرا للبعد المكاني بها أما طالب الآداب فيرى القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف الأهلية أنه يمكن التحاقه بفرع الجامعة العربية المفتوحة بمدينة الشروق، وهي ليست جامعة مصرية بل فرع للجامعة العربية المفتوحة بمصر. وما زالت القضية لم تحسم بعد بسبب بيروقراطية القائم بعمل جامعة بني سويف الأهلية، وتراخي أمين مجلس الجامعات الأهلية طوال الفترة الماضية وحتى الآن.

